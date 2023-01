Bucherscheinung: Heinrich Lenhardt – „Spielejahr 1985“ am 11. Januar

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

1985 war das Jahr, in dem Marty McFly seinen DeLorean überreicht bekam und damit die Vergangenheit zu erkunden begann. Heinrich Lenhardt unternahm für sein neues Buch „Lenhardts Spielejahr 1985“ nun ebenfalls eine Zeitreise in genau dieses Jahr. Der Titel erscheint am 11. Januar als eBook. Eine Leseprobe findet ihr unter dem unten stehenden Quellenlink.

Heinrich, der 1985 als Redakteur beim Markt+Technik-Verlag arbeitete und den aufstrebenden Spieleteil der Happy Computer betreute, wirft in seinem Buch einen Blick zurück auf Titel wie Ultima IV, King's Quest II und The Bard's Tale. Außerdem führte er ein Interview mit Andrew Braybook, der als Programmierer an Paradroid mitgearbeitet hat. Es handelt sich um die Fortsetzung von Heinrichs vor acht Jahren veröffentlichten Buch über das Spielejahr 1984.