System Shock Remake: Veröffentlichung im März 2023 bestätigt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Noch im Oktober des letzten Jahres spekulierten wir, ob das Remake des Klassikers System Shock im März 2023 erscheint, da die Steamseite zu dem Spiel dieses Veröffentlichungsdatum ankündigte.

Jetzt haben die Macher auf ihrer dazugehörigen Kickstarterseite den Starttermin des Spiels mit dem März 2023 bestätigt und für die Verspätung einige Gründe aufgeführt. So habe man im Verlauf des Projekts den Umfang und die Größe des Remakes unterschätzt und zudem zahlreiche Verbesserungen am Spiel durchgeführt. Verantwortlich dafür war der Beitritt des Premium Gaming Labels Prime Matter, die sich hauptsächlich in den Bereichen Spielbarkeit, Fehlerbehebung und Lokalisierung engagiert hätten.

Neben dem Release auf Steam erscheint das Remake zu System Shock auf GOG.com sowie dem Epic Games Store (Windows und Linux), aber auch für die Konsolen PS4 und Xbox One. Nachfolgend zu dieser News könnt ihr euch den etwas älteren Trailer anschauen, der vor etwa einem halben Jahr auf der PC Gaming Show 2022 gezeigt worden ist.