PM: Alles, was ihr über die PS5-Spielvoreinstellungen wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Wenn ihr ein neues Spiel bekommt, dann invertiert ihr als erstes die Steuerung, weil ihr so viel besser zurechtkommt? Oder ihr wählt grundsätzlich den höchsten Schwierigkeitsgrad und nutzt wenn vorhanden die Ausgabe in der Originalsprache? Dann braucht ihr nicht jedes Mal die Optionen des Spiels durchforsten, sondern könnt eure bevorzugte Auswahl gleich in den Einstellungen eurer PS5 hinterlegen.

Unterstützt ein PlayStation 5-Spiel diese Funktion, dann spart ihr euch eine Menge Zeit und legt gleich mit euren Lieblingseinstellungen los. Welche Möglichkeiten für die perfekten Einstellungen ihr habt, das möchten wir euch jetzt vorstellen. Schaut euch dazu auch gerne das unten verlinkte Video der Kollegen von Inside PlayStation an.

Geht über das Zahnrad-Symbol oben rechts auf die PS5-Einstellungen und in der Liste auf den Eintrag [Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen]. Hier findet ihr sämtliche [Spielvoreinstellungen].

Habt ihr keine individuellen Änderungen vorgenommen, sind die Spiel-Standardeinstellungen für alle Einträge festgelegt. Das sind in der Regel ein mittlerer Schwierigkeitsgrad oder Untertitel und Audioausgabe in der Sprache, die ihr bei der Einrichtung eurer PS5 ausgewählt habt. Habt ihr andere Vorlieben, dann nehmt jetzt die für euch perfekten Einstellungen vor. Bedenkt bitte, die Einstellungen gelten nur für PS5-Spiele, die diese Optionen auch anbieten.

Es ist wirklich kein Makel, wenn ihr lieber auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad beginnt: Das Spielen soll ja in erster Linie Spaß machen. Egal, ob ihr lieber erst einmal sehr leicht beginnen oder euch gleich in einem Hardcore-Schwierigkeitsgrad versuchen möchtet. Hier wählt ihr die Stufe aus, die ihr gerne möchtet. Im Spiel könnt ihr die Schwierigkeit dann nach euren Vorstellungen anpassen.

Legt ihr Wert auf Leistung und eine hohe Bildwiederholrate oder eher auf eine höhere Auflösung und bessere Bildqualität, wenn ihr die Wahl habt? Legt eure Wahl gleich in den Spielvoreinstellungen fest. Bietet ein PS5-Spiel Leistungs- und Auflösungsmodi an, wird automatisch eure Auswahl genommen.

Spart euch in Zukunft als erstes in einem neuen PS5-Spiel die Kamera umzukehren. Kommt ihr mit der Steuerung über euren DualSense Wireless-Controller besser zurecht, wenn ihr die vertikale sowie horizontale Kamerabewegung umkehrt, dann legt das gleich fest. Das macht ihr übrigens getrennt für Spiele aus der First-Person- sowie Third-Person-Perspektive.

Im letzten Abschnitt legt ihr grundsätzlich fest, ob ihr Untertitel angezeigt haben möchtet oder lieber generell darauf verzichtet und in welcher Sprache ihr Audio hören möchtet. In der Einstellung Wie bei Konsole wird dann die Sprache genutzt, die ihr bei der Ersteinrichtung eurer PS5 gewählt habt, der Eintrag Originalaudio spielt entsprechend den Originalton ab. Beispielsweise für Fans von japanischen Rollenspielen, die gerne die Originalsprecher hören möchten, eine sinnvolle Voreinstellung.

