RX 7900 XTX: Produktionsfehler im Kühler von AMD bestätigt [Update]

Update 6.1.2023:

Die Fachpresse hat es bereits vermutet, nun hat Scott Herkelman (Senior Vice President & General Manager Graphics) in einem Interview mit Gordon Mah Ung (PCWorld.com) bestätigt, dass einige Vapor-Chambers in den Kühlern der Radeon RX 7900 XTX, die von AMD hergestellt wurden und nicht von den Partnern, mit zu wenig Wasser befüllt wurden. Durch diesen Fehler werden die Hot-Spot-Probleme verursacht und takten die Grafikkarte herunter. Ein Sicherheitsproblem für den Benutzer bestünde nicht. Weiterhin sagt er, dass Käufer den jeweiligen Händler oder bei Kauf via AMD.com den AMD-Support kontaktieren sollen.

Update 4.1.2023:

Computerbase.de und andere Hardware-Websites haben von AMD eine Stellungnahme zu diesem Problem erhalten. AMD sagt, dass sie dabei seien das Problem zu untersuchen, was zu dem ungewünschten temperaturbedingten Drosseln des Referenzdesigns führt. Als Ursache sieht AMD bisher die Kühlung ihrer Grafikkarten und solcher im Referenzdesign. Es sollen allerdings nur eine begrenzte Anzahl und nicht alle Grafikkarten betroffen sein. Käufer, die dieses Problem mit ihrer Grafikkarte haben, sollen sich an den AMD-Support wenden. Ob es eine Rückrufaktion geben wird, ist zur Zeit nicht bekannt. Es gibt auch keine Details, inwiefern sich das Problem auf bestimmte Chargen oder Seriennummern eingrenzen ließe.

We are working to determine the root cause of the unexpected throttling experienced by some while using the AMD Radeon RX 7900 XTX graphics cards made by AMD. Based on our observations to-date, we believe the issue relates to the thermal solution used in the AMD reference design and appears to be present in a limited number of the cards sold. We are committed to solving this issue for impacted cards. Customers experiencing this unexpected throttling should contact AMD Support (https://www.amd.com/en/support/contact-call).