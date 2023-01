AMD RX 7900 XT(X): Designfehler im Kühler Ursache für Hotspot-Problem?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 13. Dezember 2022 hat AMD seine neusten RDNA-3-Topmodelle auf den Markt gebracht. In den ersten Wochen nach dem Verkauf häuften sich die Meldungen von Käufern, dass manche Modelle Probleme mit Hotspots auf dem Chip der Grafikkarten der RX 7900 XT und RX 7900 XTX aufweisen. Das Problem äußert sich so, dass Teile vom Chip bis zu 110 °C heiß werden, wohingegen andere Teile nur circa 70 °C warm werden. Dies führt dazu, dass die Lüfter der Grafikkarte voll aufdrehen, inklusive ungünstiger Geräuschkulisse, und die Grafikkarte sich im Temperaturlimit befindet und runtertaktet. Weiterhin berichteten Käufer, dass sie das Problem durch Demontage des Kühlers und Auftragen von neuer Wärmeleitpaste auf den Chip und Wiedermontage des Kühlers lösen konnten. Eine ziemlich kundenunfreundliche Lösung beim Kauf von einer Grafikkarte für 1.050 Euro aufwärts.

AMD hatte bereits gegenüber den Kollegen von HardwareLuxx.de Stellung bezogen, dass sich das GPU-Team die Sache anschauen würde. Gleichzeitig tauchten Berichte auf Reddit auf, dass AMD in den USA eingesendete Grafikkarten mit diesem Problem nicht auf Garantie reparieren möchte, da die Verpackung bereits geöffnet wurde. Nun hat sich der Tech-Youtuber Roman Hartung (alias der8auer) das Problem mit Hilfe seiner Community, die ihm in Summe vier Grafikkarten zugesendet hat, genauer angeschaut.

Getestet wurden von der8auer vier AMD-Grafikkarten in Benchmark und Gaming-Tests in jeweils horizontaler und vertikaler Einbauweise, wobei horizontal die Standardlage meint (siehe Teaserbild) und vertikal mit Riserkabel und den Lüftern parallel zur Gehäuseseitenwand. In horizontaler Einbaulage zeigte sich, dass bei zwei Karten die Temperaturdifferenz zwischen Hotspot und restlichem Chip von vormals geringen 10 bis 25 Kelvin auf 45 bis 50 Kelvin angestiegen ist und die Grafikkarten durch Erreichen einer Hotspot-Temperatur von 110 °C im Temperaturlimit die Leistung drosseln, obwohl die Lüfterdrehzahl um bis zu 700 U/min höher lag.

Die Vermutung, dass die Schwerkraft den Anpressdruck des Kühlers auf den Chip reduziert oder die Haltebolzen zu lang sind, konnte er nicht bestätigen. Allerdings scheint der horizontale Betrieb einen bleibenden Effekt zu verursachen, eine unveränderte GPU konnte nach dem Wechsel von der vertikalen zur horizontalen zurück zur vertikalen Einbaulage die ursprüngliche Temperaturen nicht mehr erreichen. So schließt er mit der Vermutung, dass es ein Designproblem im Kühler, genauer gesagt in der Vaporchamber des Kühlers, geben muss.

Spannend bleibt daher, wie AMD mit dem Problem umgeht. Da sowohl die RX 7900 XT als auch die RX 7900 XTX betroffen sind und vermutlich ein systematisches Problem zu Grunde liegt, könnte eine Rückruf-Aktion der beiden betroffenen RX 7900 Modelle im Referenzdesign eine notwendige Option sein. Spielern kann daher zur Zeit nur der Griff zu einem Custommodell oder anderen Grafikkarten-Modellen empfohlen werden.