PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Gegnerdesign ist kreativ, gerade Bosse bringen oft Besonderheiten mit, wie hier die in mehrere Zonen aufgeteilte Hitzeanzeige. Angriffe mit dem oben links angezeigten Element senken die Hitze.

Bring the Heat!

Mit Grimoire-Splittern können Werte verbessert und mehr Talente erlernt werden. Stärkere Fähigkeiten werden erst freigeschaltet, wenn zuvor genug Punkte vergeben wurden. Es können acht aktive und fünf passive Skills gleichzeitig ausgerüstet werden.

Bosse und Loot

Himmelsrüstungen modifizieren das Hitzesystem noch einmal deutlich und erfordern den Wechsel zwischen verschiedenen Gängen.

Fazit

Klassisches JRPG für PC, MacOS, Playstation, Switch, Xbox

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis

Preis: 24,99 Euro (derzeit auch im Gamepass)

In einem Satz: Eine JRPG-Perle im 16-Bit-Look, die alte Tugenden geschickt modernisiert und mit nervigen Genrestandards aufräumt.

Die SNES-Zeit war eine goldene Ära für JRPGs und bis heute gibt es viele Fans jener Kombination aus Spielprinzip und 16-Bit-Pixelgrafik.hat in langjähriger Eigenarbeit mitein Spiel veröffentlicht, das den Geist dieser Zeit atmet. Die Handlung dreht sich um einen klassischen Konflikt dreier Reiche. Am Anfang sind die vielen Namen von Personen, Städten, Ländern und Inseln etwas verwirrend, erschließen sich aber nach einigen Stunden zunehmend.Ihr steuert in Chained Echoes eine Heldengruppe durch die aus vielen Gebieten bestehende Welt, sprecht mit den Bewohnern der Dörfer und Städte, erfüllt Aufgaben, erkundet die Umgebung und entdeckt versteckte Schatztruhen. Hilfreich ist die übersichtliche Automap sowie die über diese erreichbare Schnellreise.Vor allem bestreitet ihr Kämpfe, wobei Chained Echoes auf unsichtbare Zufallsbegegnungen verzichtet und alle Gegner im Vorfeld anzeigt. Gegner erscheinen nur bei Gebietswecheln neu oder wenn ihr die Schnellreise verwendet. Nach jedem Kampf werden die Hitpoints automatisch wieder auffüllt.Die Kämpfe in Chained Echoes finden direkt auf der Karte statt, funktionieren aber grundlegend so wie beim ersten: Eure vier Heldinnen und Helden stehen den Monstern gegenüber und agieren rundenweise nach der jeweiligen Initiative. Zur Auswahl stehen neben einem normalen Angriff, der Verteidigung und dem Einsatz von Gegenständen vor allem die Talente. Diese kosten jeweils Talentpunkte und machen mehr Schaden, treffen mehrere Gegner oder verursachen Blutungs- oder Gifteffekte. Magische Talente nutzen zudem spezielle Elemente wie Feuer oder Wasser, die zum anvisierten Gegner passen sollten.Neben einem Ultra-Move genannten besonderen Angriff, der gruppenweit aufgeladen wird und dann je nach auslösendem Charakter besondere Effekte wie Schaden oder Buffs hat, gibt es zwei weitere Besonderheiten: Die erste ist das Overdrive- respektive Overheat-System: Ein Balken oben links zeigt euch an, in welchem Bereich eure Gruppe sich befindet. Zu Beginn seid ihr im gelben Bereich. Sobald ihr durch den Einsatz von Fähigkeiten im grünen Overdrive-Bereich landet, halbieren sich die Talentpunkt-Kosten eurer Fähigkeiten. Steigt der Zähler allerdings bis in den roten Bereich, erhält eure Gruppe stattdessen erhöhten Schaden. Senken lässt sich der Zähler leicht durch die Abwehr-Aktion oder deutlich mehr durch Talente aus dem aktuell angezeigten Element. Dieses System stellt euch regelmäßig vor interessante Fragen: Ist es etwa besser, einen angeschlagenen Charakter zu heilen und danach Overheat-Schaden zu kassieren – oder auf die Heilung zu verzichten, um letzteres zu vermeiden?Die zweite Besonderheit: Jede eurer vier Heldenfiguren dürft ihr eine Ersatzfigur zuteilen, so dass eure Party aus bis zu acht Charakteren besteht. Ist eine Hauptfigur am Zug, könnt ihr sie ohne Nachteile und sogar mit einer leichten Hitze-Reduzierung auswechseln. Dies kann praktisch sein, um angeschlagene Recken zu wechseln – aber auch dann, wenn etwa euer Magier nicht das passende Element zum Reduzieren der Hitzeanzeige hat, seine Tagteam-Partnerin als Nahkämpferin aber schon. Dies erhöht die Anzahl der Optionen im Kampf noch einmal deutlich, zumal besonders bei Bosskämpfen ein regelmäßiger Wechsel fast zwingend ist. Ist ein Charakter allerdings ausgeschaltet, müsst ihr ihn erst wiederbeleben, bevor er ausgetauscht werden kann.Durch das Bezwingen von Bossen – die oft Besonderheit haben, etwa die Abänderung der Hitzeanzeige – bekommt ihr Grimoire-Splitter, mit denen ihr euren Charakteren bessere Werte oder neue aktive und passive Fähigkeiten kauft. Letztere können zudem durch Benutzung oder mit Skillpunkten um zwei Stufen gesteigert werden.Ebenfalls mehrere Stufen haben die aufrüstbaren Waffen und Rüstungen, die ihr zudem durch ein etwas unübersichtliches System mit Edelsteinen verbessert. Letztere sind teilweise kombinier- und dadurch aufwertbar. Optische Änderungen bringen neue Gegenstände nicht mit sich.Damit gibt sich Chained Echoes noch nicht zufrieden! Neben der optischen Abwechslung durch eine sehr individuelle grafische Gestaltung der Gebiete samt gelungener Musikuntermalung fährt es auch spielerisch immer wieder Besonderheiten auf: Schon in den ersten Stunden werden eure Charaktere getrennt und erleben in Kleingruppen die folgenden Ereignisse. Oder sie fahren mit einer Lore durch ein Bergwerk. Oder erhalten schließlich sogar eine Himmelrüstung, die neue Gebiete zugänglich macht, im Kampf extrem stark ist und zugleich ein abgewandeltes Hitzesystem mit sich bringt.Was für ein Brett! Chained Echoes überzeugt nicht nur grafisch durch eine der schönsten Pixelwelten der letzten Zeit, sondern macht auch spielerisch alles richtig. Die Kombination aus dem Hitzesystem und den Tagteams sorgt für taktische Abwechslung. Der Verzicht auf die aus Konkurrenztiteln wiebekannten Zufallsgegner und der stark reduzierte Respawn der Gegner kommt dem Spielfluss sehr zugute. Damit laden die schönen Landschaften zum Entdecken und zur Suche nach Kisten und vergrabenen Schätzen ein.In den ersten 15 Stunden des insgesamt etwa 30-40 Stunden langen Spiels verspürte ich auch nie den Zwang, zu Grinden, um die Bosskämpfe zu überstehen. Die Schwierigkeit ist bislang gut auf den Spielerfortschritt abgestimmt.Die wenigen Kritikpunkte: Der Verständlichkeit der etwas verwirrenden Story würde eine automatisch aktualisierte Wiki zu den zahlreichen Charakteren und Fraktionen sehr helfen. Dort könnten dann auch die eigentlich ordentlichen Erkärungsseiten zu den Spielsystem noch einmal untergebracht werden, die man aktuell nur per Screenshot sichern kann. Schließlich habe ich das überkomplexe und auch bei der Benutzerführung nicht ideale Edelstein-System weitgehend links liegen lassen.Nichts davon wiegt für mich schwer, weshalb ich diese JRPG-Perle wirklich uneingeschränkt empfehlen möchte!