The Last of Us: TV-Serie wird weniger brutal als die Spiele

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 1 ab 46,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Videospiele zu The Last of Us sind sowohl für ihre packende und emotionale Geschichte, aber auch für ihre brutalen Szenen bekannt. Trotzdem wird die in Deutschland ab dem 16. Januar startende TV-Serie weniger brutale Darstellungen vorweisen, wie es noch bei den Spielen der Fall war.

Neil Druckmann, der Vizepräsident von Naughty Dog und Mitverantwortlicher für die Entwicklung der Spiele, erklärt dies mit den Unterschieden zwischen dem Medium Film und Spiel:

Wir brauchten ein gewisses Maß an Action oder Gewalt, das wir für die Mechanik nutzen konnten, damit man sich mit Joel verbinden und in einen Flow-Zustand geraten konnte. Dadurch hätte man wirklich das Gefühl, mit diesem Avatar auf dem Bildschirm verbunden zu sein und die Welt durch seine Augen zu sehen". Aber das gibt es in einem passiven Medium nicht. Eines der Dinge, die ich von den Filmverantwortlichen schon sehr früh gerne gehört habe, war: „Lasst uns die ganze Gewalt herausnehmen, bis auf das Allerwichtigste“. Dadurch kann die Gewalt noch mehr Wirkung entfalten als im Spiel, denn wenn man die Bedrohung nicht zeigt, sondern die Reaktion der Menschen auf die Bedrohung, wird sie noch erschreckender. Und wenn wir die Infizierten enthüllen, sieht man, was die Menschheit zu Fall gebracht hat und warum alle so viel Angst haben.

Die The Last of Us-Serie wird die Ereignisse des ersten Spiels aufgreifen. Neben den beiden Protagonisten Pedro Pascal (Joel Miller) und Bella Ramsey (Elli Williams) spielen Gabriel Luna als Tommy Miller, Nico Parker als Joels Tochter Sarah, Anna Torv als Tess und Merle Dandridge als Marlene, die ihre Rolle aus den Videospielen als Anführerin einer Widerstandsgruppe namens Fireflies wieder aufnimmt.

Abschließend haben wir euch den deutschsprachigen zweiten Trailer zu der TV-Serie am Ende dieser News eingebunden.