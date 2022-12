PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Januar gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Januar 2023 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei tolle kostenlose Spiele auf Dich fürXbox Series X|SundXbox One. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied desXbox Game Pass Ultimatebist.

Tauche ein in eine atemberaubende Welt voller Rätsel und Abenteuer. In der Rolle von Iris, einer mysteriösen schwarzen Katze, folgst Du den Wegen von Licht und Schatten. Je tiefer Iris in das Labyrinth vordringt, desto besser erkennt sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Die Kombination aus intuitiver Spielmechanik, herausfordernden Rätseln, dem einzigartigen monochromen Look und einem spektakulären Soundtrack schafft ein unvergessliches Abenteuer.

Das Universum gehört Dir! Finde unbewohnte Planeten und errichte Deine eigenen Zivilisationen. Los geht es mit dem Sammeln von Stöcken und Steinen, mit denen Du das Fundament Deiner Siedlung errichtest. Mit der Zeit kannst Du Dir Roboter leisten, die Dir beim Aufbau der Siedlungen helfen und immer intelligenter werden. Bringe Ihnen das Fischen, Ernten und Kochen bei und erlebe, wie sie sich weiterentwickeln. Ehe Du Dich versiehst, hast Du eine ganze Zivilisation geschaffen, die eigenständig überleben kann. Erschaffe in dieser Simulation mit offenem Ende eine Welt, die von Automatisierung und Intelligenz getragen wird.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied desXbox Game Pass Ultimatekommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold. Zusätzlich hast Du Zugriff auf über 100 tolle Titel auf Konsole, PC, Android, im Browser via Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate jetztfür nur 1 Eurobei oder upgrade Deine Mitgliedschaft,falls Du bereits Nutzer*in des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.