Stalker 2: Trailer mit Gameplay-Szenen // Im Gamepass sowie PC-Specs

Nachdem die letzten bewegten Szenen aus Stalker 2 - Heart of Chornobyl etwa ein halbes Jahr zurückliegen, veröffentlichte GSC Game World kürzlich einen neuen Trailer. Die Aufnahme mit dem Titel „Come to Me“ umfasst dabei sowohl Cutscenes- als auch Gameplay-Material. Durch Letzteres erhaltet ihr abermals kurze Eindrücke von der „rieisgen“ Open World, deren verschiedenen Umgebungen oder auch den Kämpfen.

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine – die Entwicklung von Stalker 2 musste unterbrochen werden – bedankt sich das Unternehmen mit dem Video unter anderem auch für die Unterstützung seitens der Spielerinnen und Spieler:

Wir widmen diesen Trailer unseren gefallenen Helden: Denjenigen, die das ultimative Opfer brachten, um die Ukraine zu schützen. Wir möchten uns auch für all die Unterstützung bedanken, die wir in den letzten Monaten von unseren Spielern und Partnern erhalten haben. Selbst die einfachsten Worte können Wunder bewirken, wenn die Lage schlimm ist. Vielen Dank, dass Sie uns in diesen unruhigen Zeiten beigestanden haben.