PM: PlayStation Plus – Monatliche Spiele im Januar: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76, Axiom Verge 2 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele im Januar anzukündigen. Entkomme den Mächten des Imperiums im Einzelspieler-Abenteuer Star Wars: Fallen Order, stürze dich mit Freunden ins Ödland des Online-Rollenspiels Fallout 76 und genieße die Plattformer-Action von Axiom Verge 2. Alle drei Titel sind für PlayStation Plus Essential, Extra- und Premium-Mitglieder ab Dienstag, dem 3. Januar, verfügbar. Der Spielekatalog für PlayStation Plus Extra und Premium im Januar wird schon bald bekanntgegeben.

Sehen wir uns den monatlichen Spielekatalog mal genauer an.

Schlüpfe in die Rolle eines Jedi-Padawans in der neuen „Star Wars“-Geschichte von Respawn Entertainment– den Entwicklern von Apex Legends und Titanfall. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Episode III: Die Rache der Sith und der tödlichen Order 66 von Senator Palpatine– mit der er den Jedi-Orden vernichten und damit den Weg für den Aufstieg des Imperiums ebnen will. Du bist der letzte Jedi-Padawan und damit auch die letzte Hoffnung des Ordens. Habe die Scherben deiner zersplitterten Vergangenheit auf und schließe deine Jedi-Ausbildung ab. Erlerne starke neue Machtfähigkeiten und meistere dein Lichtschwert, während du versuchst, den Jedi-Orden wiederaufzubauen. Kämpfe, damit du dem Imperium und seinen tödlichen Inquisitoren immer einen Schritt voraus bist, nutze deine Jedi-Ausbildung, um an jeden Kampf strategisch heranzugehen, und besuche entlegene Orte in der „Star Wars“-Galaxie, in denen es von neuen Charakteren, Kreaturen, Feinden und Droiden wimmelt.

In dieser Open-World-Multiplayer-Fortsetzung der Fallout-Geschichte erkundest du ein riesiges Ödland, das durch einen Atomkrieg verwüstet wurde.

Bethesda Game Studios, die Entwickler von Skyrim und Fallout 4, heißen dich in Fallout 76 willkommen. In dieser Online-Fortsetzung ist jeder überlebende Mensch ein echter Spieler. Du musst entscheiden, ob du mit anderen zusammenarbeitest oder nicht, um zu überleben. Während die nukleare Vernichtung droht, erkundest du die bisher größte und dynamischste Welt des legendären Fallout-Universums.

Erkunde zwei miteinander verbundene Welten, nutze uralte Technologien und hinterfrage die Realität in dieser Plattformer-Fortsetzung,

die sich über das gesamte Universum mit brandneuen Charakteren, Fähigkeiten und Spielelementen ausdehnt. Erkunde eine alternative erdähnliche Welt voller Ruinen einer alten, hochtechnisierten Zivilisation. Hacke Maschinen, kämpfe gegen Monster und setze deine ferngesteuerte Drohne ein, um die Breach zu betreten, eine parallele Realität, die zwar mit deiner in Verbindung steht, aber ihre ganz eigenen Gefahren birgt. Dabei solltest du jeden Zentimeter nach versteckten Gegenständen und Upgrades absuchen, die du zum Überleben brauchen wirst.

