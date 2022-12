User von ModDB.com haben Mods des Jahres gekürt

PC

Die bekannte Website für Spiele-Mods aller Art, ModDB.com, hat ihre User auf 100 nominierte Titel abstimmen lassen und nun die Liste der Top Ten Mods des Jahres 2022 veröffentlicht. Auf Platz 1 hat sich Entropy : Zero 2 gesetzt – eine Mod für Half-Life 2 Episode 2. Danach folgt das immer noch beliebte S.T.A.L.K.E.R. Anomaly (auch wenn es seit fast zwei Jahren keine neuen Releases mehr für das Standalone-Addon gegeben hat), auf Platz 3 dann Unification, das Dawn of War: Soulstorm stark erweitert. Auch Platz 4 ist eine Strategiespiel-Mod: Empire At War Expanded: Fall of the Republic ist nur eines von mehreren Szenarien, die das Mod-Team Thrawn's Revenge entwickelt. Sie teilen sich Programmgerüst und Regelwerk – sowohl die Schlachten als auch die Globalstrategie-Elemente sind im Vergleich zum Original ausgebaut, die Grafik ebenso.

Die vollständige Top Ten: