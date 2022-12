Steam Replay 2022: Personalisierter Rückblick mit Statistiken & mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Spielejahr 2022 neigt sich seinem Ende entgegen – könnt ihr auf Anhieb sagen, welche Spiele ihr auf Steam am längsten gespielt oder wie viele Titel ihr in der Summe in den vergangenen zwölf Monaten gestartet habt? Oder auch, wie sich eure Spielzeit nach Monaten verteilt oder ob ihr eher aktuelle beziehungsweise ältere Titel favorisiert? All das und mehr verrät euch der „Steam Replay 2022“, der seit kurzem über diesen Link erreicht werden kann und bei dem es sich um eine personalisierte Analyse eures Spielverhaltens auf Valves Plattform handelt:

Der Rückblick umfasst Ihre gesamte Spielzeit, gerechnet ab der ersten Sekunde des 1. Januar bis zur letzten Sekunde des 14. Dezember [... und] beinhaltet keine Spielzeiten, die im Offlinemodus oder vom Internet getrennt verbracht wurden.

So werden beispielsweise bei einigen eurer meistgespielten Titel deren Spielzeit in Prozent sowie die gespielten Sitzungen aufgeführt sowie unter anderem auch, wie viele Tage ihr sie am Stück gespielt habt. Weitere Statistiken beziehen sich auf die von euch freigeschalteten Errungenschaften, wie viele Screenshots ihr geteilt oder auch wie viele Rezensionen ihr verfasst habt.

Das Diagramm „Spielzeit nach Monaten“ gibt einen guten Gesamteindruck wider, da anhand der Balken und deren verschiedenfarbigen Unterteilungen schnell ersichtlich wird, was ihr wann und wie oft/lange gespielt habt. Ebenfalls nicht uninteressant ist der Vergleich mit „dem Rest der Steam-Community“. So hat der Autor dieser Zeilen in diesem Jahr zum Beispiel 19 Titel gespielt – der Durchschnitt der Community liegt bei fünf.

Ebenfalls einen Blick wert ist das Netzdiagramm „Sie sind, was Sie spielen“, das jene Genres enthält, mit denen ihr im Jahr 2022 die meiste Zeit verbracht habt (Klicken für Beispiel). Wer möchte, kann den Steam-Rückblick natürlich auch teilen: Entweder per URL oder als Form dreier Bilder für Twitter und Co.