Marvel’s Avengers: Mighty Thor-Skin sorgt für Unmut bei den Spielern

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Marvel's Avengers ab 10,90 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits am Anfang des Jahres haben Crystal Dynamics Mighty Thor in ihr Koop-Kampfspiel Marvel’s Avengers eingeführt und kurz darauf einen Skin veröffentlicht, der sich an Jane Foster aus dem Kinofilm Thor – Love and Thunder orientiert.

Jetzt haben die Macher zusätzlich eine Variante des Kostüms ohne Helm veröffentlicht, welche den Spielern einen besseren Blick auf Jane Fosters Kopf ermöglicht. Ein Paket mit beiden Kostümen ist für 1.900 Credits (ca. 18 Euro) auf dem Marktplatz erhältlich, während die Variante ohne Helm auch einzeln für 1.400 Credits (ca. 13 Euro) erstanden werden kann. Eigentümer des Skins mit Helm sollen einen Preisnachlass auf die unbehelmte Version erhalten.

Daraufhin haben sich viele Spieler von Marvel’s Avengers über die Vorgehensweise von Crystal Dynamics bei diesem Skin beschwert und darauf hingewiesen, dass eine so kleine Änderung für Besitzer des Basiskostüms kostenlos sein sollte.

Direkt auf diese Beschwerde der Fans haben die Macher des Spiels scheinbar noch nicht geantwortet, aber es erfolgte die Ankündigung, dass über die Feiertage und bis zum 5. Januar 2023 viele Skins, Emotes und weitere Inhalte im Shop eine Preisreduzierung von 50% erhalten werden.