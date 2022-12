Northgard - The Cross of Vidar bringt neuen Clan und neue Kampagne

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Für das erfolgreiche Strategiespiel Northgard (im Check) von Shiro Games (Wartales, Dune - Spicewars, Evoland) wurde kürzlich die Erweiterung The Cross of Vidar veröffentlicht. Er bringt eine neue Kampagne, die zeitlich nach den Ereignissen in Northgard spielt, eine neue Fraktion und neue Mechaniken. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Arnaud Richard, Marketing Director von Shiro Games äußerte sich zur Erweiterung wie folgt:

Wir hoffen, dass alles, was diese neue Fraktion mit sich bringt, eine neue Art, das Spiel zu spielen, fördern wird. Wir wollen immer neue Mechanismen, neues Gameplay und Abenteuer in die Northgard-Erfahrung bringen. Der neue Clan und der neue Kampagnenmodus werden hoffentlich alte und neue Spieler begeistern.

Bei der Entwicklung soll das Feedback der Community berücksichtigt worden sein. Nach den Ereignissen in Northgard sucht ein Teil der Clans eine neue Heimat und nimmt Kurs auf die Küsten der Südlichen Königreiche. Es gibt neue Länder und Charaktere, neue Spielmechanismen und den neuen Clan des Königreichs Nuestria. Dieser konzentriert sich vornehmlich auf Religion und Militär und kombiniert Merkmale, die es so in Northgard noch nicht gegeben hat. Angeführt wird er von der Kriegsherrin Hildegarde. Mit speziellen Militärgebäuden kann der neue Clan die Bewohnbarkeit eines Gebiets erhöhen was dazu führt, dass ihr den dortigen Gebäuden eine unbestimmte Anzahl von Arbeitern zuweisen könnt, solange das Gebiet bewohnbar ist.

Für 14,99 Euro ersteht ihr derzeit den ersten Teil der Kampagne. Der zweite Teil wird am 19. Januar für alle Besitzer von The Cross of Vidar ohne Zusatzkosten veröffentlicht.