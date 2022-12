PM: 20 großartige Indie-Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog, die man gespielt haben sollte (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es kann toll sein, viele Auswahlmöglichkeiten zu haben, aber auch ein bisschen überwältigend. Der PlayStation Plus-Spielekatalog (der in den PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitgliedschaften mit inbegriffen ist), beinhaltet dutzende großartige Spiele, darunter auch eine Vielzahl fantastischer Indie-Spiele. Wir wollen einige ausgewählte Indies mit euch teilen, um euch dabei zu helfen, euer nächstes großartiges Abenteuer zu finden.

Von erkundungsorientierten Spielerfahrungen in kalten Umgebungen über mutige, ungestüme und actionreiche Herausforderungen und komplett abgedrehte Multiplayer-Spiele bis hin zu Bullet Hell-Spannung im Anime-Style – all das ist jederzeit als Teil eurer Mitgliedschaft für euch verfügbar. Hier sind einige Beispiele der besten und spaßigsten Indie-Spiele im PlayStation Plus-Spielekatalog, die ihr euch mal ansehen solltet.

Das Erkunden der weitläufigen Schönheit des Ozeans ist ein Traum für viele, doch in Abzu von Giant Squid Studios wird dieser Traum in Form eines unvergesslichen Abenteuers realisiert. Als namenloser Taucher in einer riesigen, offenen Unterwasserumgebung entdeckt ihr die Reste einer verlorenen Zivilisation, die mit dem Ozean in Verbindung stand. Indem ihr auf Erkundungstour geht und Rätsel löst, stellt ihr langsam das Leben und die Energie in dieser Unterwasser-Wunderwelt wieder her. Macht euch dabei keine Sorgen um Sauerstoff. Ihr könnt ganz in eurem eigenen Tempo umherwandern und die grafisch ansprechenden Umgebungen des lebendigen Meeres in Abzu genießen.

Herausgeber: 505 Games | PS4

Die Insel Schleckum beheimatet viele natürliche Wunder, von denen besonders die titelgebenden Bugsnax bekannt sind. Diese wundersamen Kreaturen sind halb Nachtisch, halb Insekten und schmecken genauso schräg, wie sie aussehen. Übernehmt die Kontrolle über einen Grumpus – ein intelligentes, knuffiges, zweibeiniges Monster – und jagt eine ganze Reihe verschiedener Spezies von Bugsnax, während ihr auf dieser schrägen Reise von Young Horses nach eurer verlorenen Mentorin sucht. Verwendet köstlich-kreative Werkzeuge wie die Soßenschleuder, das Snackatapult und den Knabberschnapper bei eurer Mission, jeden Bugsnax im Namen der Wissenschaft (und des Geschmacks) zu katalogisieren. Außerdem wird euch die Titelmelodie des Spiels tagelang als Ohrwurm im Kopf bleiben.

Herausgeber: Young Horses | PS4/PS5

Erobert eure Ängste in diesem von Kritikern gefeierten Action-Plattformer von Maddy Makes Games. Schließt euch Madeline an, während sie eine metaphysische Reise antritt, um Mount Celeste zu erklimmen und sich ihren Unsicherheiten zu stellen. Ihre Reise führt sie an vielen 2D-Plattforming-Herausforderungen vorbei, in denen es nur vor Gimmicks und Gefahren wimmelt: Bumper, verschwindende Böden, Laufbänder, heißes Magma und jede Menge Stacheln. Ihr müsst euch Madelines Luftsprint (und mehrere Power-Ups für diesen Luftsprint) zunutze machen, um diese Hindernisse zu überwinden. Aber keine Sorge, wenn ihr keine Experten der schnellen Präzision seid. Es gibt ausgiebige Optionen für die Barrierefreiheit, mit denen euch Abhilfe geschafft wird. Egal, ob ihr wegen der belebenden Plattform-Herausforderungen oder der rührenden Geschichte spielt – Celeste ist ein Erlebnis, das ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Herausgeber: Maddy Makes Games | PS4

Etwas Dramatisches ist im Königreich Picknick geschehen – alle Farben sind verschwunden! Aber es kommt noch schlimmer, denn die Trägerin des mächtigen Pinsels, mit dem das Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann, ist verschwunden. Nun liegt es am ambitionierten Hausmeisterhund Pizza (oder welchen anderen Namen ihr ihm auch gebt), den Pinsel an sich zu nehmen, Farbe ins Land zurückzubringen und die herannahende Dunkelheit im charmanten Kunstabenteuer Chicory von Greg Lobanov zurückzuschlagen. Ihr verwendet einzigartige Pinsel- und Farbmechaniken, um die Welt zu erkunden und Rätsel zu lösen. Beispielsweise erblühen Pflanzen durch eine Berührung des Pinsels und finstere Höhlen hellen auf, wenn ihr Farbe verwendet, die in der Dunkelheit leuchtet. Mit den vielen Kleidungsstücken und Pinsel-Anpassungen, die ihr finden könnt, werdet ihr auf euren artistischen Abenteuern zudem auch noch fantastisch aussehen.

Herausgeber: Finji | PS4/PS5

Ein Schloss mit sich stets verändernden Korridoren. Keine Checkpoints, keine Möglichkeit, zu speichern. Nur euer Können kann euch vor einem fürchterlichen Ende bewahren. Der Gefangene ist ein Wesen, das von menschlichen Leichen Besitz ergreifen kann – und an Leichen mangelt es auf dieser abstoßenden Insel keineswegs. Wieder und wieder werden die Wirte des Gefangenen zerstört, doch unbeirrt sucht das Wesen weiter nach einem Weg, dem Elend auf der Insel ein Ende zu bereiten. Das intensive 2D-Action-Plattforming in Dead Cells von Motion Twin ist bei jedem Versuch eine einzigartige Spielerfahrung, da das Schloss prozedural generiert wird und sich jedes Mal neu anordnet. Mit jedem Tod steht ihr wieder am Anfang, doch die wertvollen Fähigkeiten und das erlangte Wissen werden euch bei weiteren Versuchen helfen. Es wird einige Zeit beanspruchen, die Bewegungsmöglichkeiten und Angriffe zu meistern, Waffen und Zauber zu entdecken, Angriffsmuster von Feinden zu lernen und neue Pfade freizulegen. Seid ihr dieser Herausforderung gewachsen?

Herausgeber: Motion Twin SARL | PS4

Der Begriff „Looter Shooter“ kriegt in diesem Roguelike eine neue Bedeutung. Wählt euren Gungeoneer aus, von denen jeder einzigartige Waffen und Fähigkeiten besitzt, und bereitet euch auf die Tiefen des Gungeons vor: Ein riesiges Labyrinth mit Räumen voller fantastischer Geheimnisse, die es zu entdecken gilt – sofern ihr nicht gerade damit beschäftigt seit, einem Haufen Kugeln auszuweichen. Bewaffnet euch mit einigen der verrücktesten Waffen, die ihr jemals in einem Videospiel gesehen habt: Eine Waffenkrone, die majestätisch euer Haupt ziert, das Ballongewehr, das immer wieder aufgeblasen werden muss, das RückenmaK-47 und die Krasse Knarre, die stärker wird, wenn ihr mit dem richtigen Timing einen coolen Skateboard-Trick durchführt. Enter The Gungeon von Dodge Roll ist ein fantastisches, immer wieder spielbares Abenteuer mit dunklem Humor, in dem ihr den ultimativen Schatz finden müsst: Eine Waffe, mit der man die Vergangenheit töten kann.

Herausgeber: Devolver Digital | PS4

der stumme und namenlose Ritter, reist durch die Ruinen des einst belebten Königreichs von Hallownest. Während der Ritter die Überreste des verfallenen Königreichs erkundet, erfährt er von der Infektion, die schließlich den Untergang von Hallownest herbeiführte. Rasante Action-Herausforderungen, ein stetig wachsendes Arsenal neuer Fähigkeiten und eine Vielzahl spannender und gefährlicher Umgebungen, die es zu erkunden gilt, haben Hollow Knight einen wohlverdienten Ruf als schweres und doch sehr lohnenswertes Action-Abenteuer eingebracht. Die Voidheart Edition beinhaltet alle zuvor veröffentlichten DLC-Erweiterungen, was sie zur ultimativen Hollow Knight-Spielerfahrung macht.

Herausgeber: Team Cherry | PS4

Minit ist eine etwas seltsame Retro-Reise von Jan Willem Nijman, dem ehemaligem Mitgründer von Vlambeer, sowie dessen Team. Es beginnt so wie viele andere großartige Abenteuerspiele: ein kleiner, lustiger Kerl findet ein episches Schwert und begibt sich auf eine Reise. Das Problem? Das Schwert ist verflucht und wird euch nach 60 Sekunden das Leben kosten. Wenigstens spawnt ihr danach wieder Zuhause, aber sterben ist trotzdem ein Problem – besonders weil es eine Schwertfabrik gibt, die noch mehr verfluchte Schwerter herstellt und der ihr daher ein Ende bereiten solltet. Aber ihr könnt auf eurer heldenhaften Reise, einem korrupten Unternehmen Einhalt zu gebieten, nur einen Schritt nach dem anderen machen. Erkundet eine seltsame, monochrome Welt, trefft auf ihre ebenso seltsamen Einwohner und sammelt Gegenständige und Informationen, bevor ihr wieder sterbt. Zeiteinteilung war noch nie so spaßig.

Herausgeber: Devolver Digital | PS4

Manche Leute behaupten, Bananen seien leblose Objekte, die keine Gefühle zu Konzepten wie „Freundschaft“ oder „Blutlust“ haben. Scheinbar haben diese Leute Pedro noch nicht kennengelernt, den besten Bananenfreund auf der ganzen weiten Welt, der dir zuflüstert, dass du in einem riesigen Kugelhagel dein Ende finden musst. Die wilden Waffeneskapaden von Entwickler Victor Ågren bieten unzählige Möglichkeiten, jeden auszuschalten, der euch im Weg steht. Verwendet eure zwei Pistolen, macht euch Objekte in der Umgebung zunutze oder tretet einem Typen einfach direkt ins Gesicht und sammelt für jeden armen Tropf, den ihr erledigt, einen Bonusmultiplikator. Natürlich will man euch dabei auch an den Kragen, also macht euch die Zeitlupe zunutze, um gut zu zielen und allem, was euch eure Gegner zuschmeißen, mit Stil auszuweichen. Ihr wollt doch, das Pedro glücklich ist, oder?

Herausgeber: Devolver Digital | PS4

In der bizarren Welt von Mark Essens Nidhogg ist es das ultimative Lebensziel, von einem riesigen Wurm aus der nordischen Mythologie verschlungen zu werden. Sicherlich nicht die Art von Lebensziel, die sich die meisten von uns vorstellen. Hier allerdings ist es eine Ehre, verspeist zu werden, und Krieger müssen große Strecken zurücklegen, Fallen überwinden und unendlich neu spawnende Gegner überwinden, um schließlich die große Bestie zu erreichen. Nidhogg ist ein einzigartiges, kompetitives Spiel, in dem zwei Spieler konstant in einer 2D-Umgebung wie beim Seilziehen um ihre Position kämpfen. Verwendet Schwerter, Tritte und eure Fäuste auf strategische Weise, um euren Gegner zu überwältigen und das Ziel zu erreichen. Wenn ihr allerdings versagt, gerät euer Gegner in den Fokus und ihr müsst dessen Fortschritt aufhalten. Sowohl das originale, schöne und doch schlichte Nidhogg sowie das größere und groteskere Nidhogg 2 sind im Spielekatalog verfügbar!

Herausgeber: MESSHOF | PS4

Ein weiteres mehrfach ausgezeichnetes Indie-Spiel in unserem Spielekatalog. Habt ihr schon mal ein Gefühl von Deja Vú erlebt, als würde sich die Zeit in einer endlosen Schleife wiederholen? Wenigstens ist es nicht ganz so schlimm wie das, was die Hauptfigur in Outer Wilds erlebt. Eines Tages erwacht ihr und müsst feststellen, dass die Sonne des Sonnensystems, das ihr erforscht, in 22 Minuten explodieren wird und alle Planeten sowie euch gleich mit vernichten wird. Um zu verstehen, warum die Zeitschleife existiert und was diese Zerstörung verursacht, müsst ihr jeden Winkel des zunehmend gefährlichen Sonnensystems erkunden, während es förmlich und wortwörtlich desintegriert, und dabei eine tiefgründige und unvergessliche Geschichte enthüllen. Lasst euch dieses Spiel auf keinen Fall entgehen.

Herausgeber: Annapurna Interactive | PS4/PS5

Es ist Zeit, die Küchenutensilien in die Hand zu nehmen und euch auf ein absurdes Kochabenteuer zu begeben, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Der Zwiebelkönig hat ordentlich Mist gebaut und die untoten Brote aus dem Necronomnomicon entfesselt. Der einzige Weg, die Dinge geradezubiegen, ist nun das Sammeln verschiedener Rezepte. In Overcooked 2 von Ghost Town Games müsst ihr mit bis zu drei Freunden (entweder lokal oder online) hervorragende Mahlzeiten in einigen der abgedrehtesten Restaurants überhaupt zubereiten. In der Küche geht es hektisch und wild zu, während ihr versucht, die Zutaten, das Kochen und das Putzen mehr oder weniger zügig in gefährlichen Umgebungen zu handhaben. Habt ihr schon mal etwas in einem Heißluftballon gekocht? Oder auf einem reißenden Fluss? Oder in den Tiefen einer Mine? Kommt ihr auch mit Portalen und Förderbändern klar? Im Weltraum? Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden: Overcooked 2 serviert euch einen absolut ausgekochten Coop-Spaß.

Herausgeber: Team17 | PS4/PS5

Bauernhof- und Lebenssimulationsspiele sind ziemlich beliebt heutzutage, aber in wie vielen dieser Spiele könnt ihr lebendigen Schleim aufziehen? Slime Rancher von Monomi Park ist eine einzigartige Abwandlung eines beliebten Genre. Beatrix LeBeau ist eine unerschrockene Rancherin, die die Erde verlassen hat und viele Lichtjahre weit weg in den fernen, fernen Weiten ihr Glück sucht. Nun muss sie sich mit komplett neuem Vieh herumschlagen: süße, knuddlige, wobbelige Schleime. Ihr werdet die Welt erkunden müssen, um Materialien für eure Schleimfarm zu sammeln, die ihr einfach mit eurem nützlichen Vac-Pack aufsaugt. Zieht eure Schleime mit Sorgfalt auf, dann bekommt ihr „Plorts“, die ihr entweder verkaufen oder zum Heranzüchten noch größerer Schleime verwenden könnt. Aber seid vorsichtig, dass ihr keinen zerstörerischen Tarr erschafft.

Herausgeber: Skybound Games | PS4

Wir haben schon von der wundersamen, entspannenden Unterwasserwelt von Abzu gesprochen – nun kommen wir zu ihrem absoluten Gegenteil: Soma von Frictional Games ist ein furchteinflößendes Erlebnis, in dem es vor allem darum geht, alleine in den Tiefen des Ozeans zu sein. Der Protagonist Simon überlebt einen Autounfall, wacht allerdings anschließend in der verlassenen Forschungsstation von Pathos-II auf, die sich am Meeresboden befindet. Schon bald lernt er die fürchterliche Wahrheit darüber, was mit der Welt geschehen ist, während er bewusstlos war. Die Zukunft der Menschheit liegt in den Händen von Simon und einigen weiteren verbliebenen Menschen, sofern diese die Realität gewordenen Albträume überleben können, die sowohl in als auch außerhalb von Pathos-II auf sie lauern. Wenn ihr auf der Suche nach einer einzigartigen, Angst einflößenden Erfahrung seid, dann zeigt euch Soma neue Tiefen des Horrors.

Herausgeber: Frictional Games | PS4

Ja, es ist das Katzenspiel, von dem überall gesprochen wird. Das Spiel von BlueTwelve Studio wurde erst kürzlich für das Spiel des Jahres 2022 bei den Game Awards nominiert und gewann sogar Bestes Indie-Debüt. Wenn die süßen Katzen und Videos überall im Internet nicht genug sind, um euch von diesem atmosphärischen Abenteuer zu überzeugen, dann sprechen stattdessen vielleicht die fantastischen Rezensionen für sich. Eine streunende Katze wurde von ihrem Rudel getrennt und fällt in eine unterirdische Stadt, die ausschließlich von Robotern bewohnt wird. Mit der Hilfe eines Droiden und ihrer Katzenreflexe bewegt sich unsere fellige Hauptfigur durch die abgeschottete Stadt, weicht Gefahren aus, überwindet Rätsel und findet heraus, warum dieser seltsame Ort überhaupt existiert. Ein weiterer Bonus: Ihr könnt mit freundlichen Robotern kuscheln.

Herausgeber: Annapurna Interactive | PS4/PS5

Willkommen in der Welt von Touhou Project, einem der einzigartigsten und faszinierendsten geteilten Universen unter den Indie-Spielen. Die fantastische Welt von Gensokyo ist ein Ort, der von der Erde getrennt ist und an dem die Magie und die Mysterien der japanischen Mythologie fortleben. Die Bewohner von Gensokyo sind eine Reihe interessanter Charaktere, die in mehreren Indie-Spielen von verschiedenen Entwicklern auftauchen, und Genso Rondo von Cubetype ist eine gute Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen. Wählt verschiedene Touhou-Charaktere aus und macht euch bereit für Bullethell-Kämpfte im Eins-gegen-Eins. Verwendet schön anzusehende Magie und wohlüberlegte Manöver, um in den rasanten Kämpfen zeitgleich auszuweichen und anzugreifen. Vergesst nicht, die Lautstärke aufzudrehen, denn auch Genso Rondo setzt die Touhou-Tradition absolut erstklassiger Musik fort.

Herausgeber: NIS America | PS4

Wenn ihr einige Freunde habt, mit denen ihr gerne einen lauten, wilden Abend erleben möchtet, ist Towerfall Ascension von Maddy Makes Games vielleicht genau das richtige Spiel für euch. Übernehmt die Kontrolle über einen Bogenschützen mit nur einem einzigen Ziel: Seid als letztes noch übrig in einem Free-for-All-Pfeilgefecht. Schießt, vermeidet, fangt und sammelt Pfeile und verwendet Power-ups, um das Blatt zu euren Gunsten zu wenden. Ihr spielt lieber in kleinen Gruppen oder alleine? Der Trial-Modus und der Einzel- und Ko-op-Quest-Modus wird euer Geschick mit dem Bogen auf die Probe stellen, damit ihr bereit seid, wenn ein Herausforderer auf den Plan tritt. In den Bogenschützenarenen von Towerfall werdet ihr viel lachen, weinen und Freundschaften schließen (oder ruinieren).

Herausgeber: Maddy Makes Games | PS4

Diese fantastischen Spiele sind nur Beispiele für die großartigen Indies, die sich im Spielekatalog befinden. Ihr könnt die komplette Auswahl des PlayStation Plus-Spielekatalogs auf playstation.com einsehen und Spiele, die euch ins Auge fallen, einfach ausprobieren. Egal, welche Arten von Spielen euch am meisten gefallen: Es gibt immer ein Indie-Meisterstück, das nur darauf wartet, zu eurem neuen Favoriten zu werden.