PM: Ein junger Rentierhüter beschützt ab nächstem Jahr auf PS4 und PS5 sein Land in Skábma – Snowfall (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jetzt wo die Rentiere aus dem Sack sind und allgemein bekannt ist, dass Skábma – Snowfall bald auf PS4 und PS5 starten wird, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, euch zu erklären, worum es in unserem Spiel wirklich geht.

Skábma – Snowfall ist ein Abenteuerspiel, das in einer phantastischen Verion von Sámiland spielt und von der Kultur der Sámi inspiriert wurde. In der Geschichte werden Faktion und Fiktion verbunden und ihr taucht tief ins Herz der Kultur ein: alte (und manchmal aktuelle) Glaubensvorstellungen, Bräuche und Geschichten bewahren.

Alles im Spiel dreht sich um Sámi.

Ich habe jüngst erfahren, dass nicht jeder auf der Welt weiß, wer Sámi ist – also hier die Zusammenfassung für euch:

Wir sind eine kleine indigene Gruppe, die in den nördlichen Teilen von Skandinavien, Finnland und Russland verteilt lebt. Es gibt etwa 100 000 Sámi, die in verschiedene Gruppen aufgeteilt sind und unterschiedliche Sprachen sprechen.

All ihre Sprachen sind stark vom Aussterben bedroht.

Wir sind vor allem dafür bekannt, dass wir Rentiere hüten, aber es gibt auch viel mehr zu erzählen – dafür haben wir hier aber keinen Platz. Ich würde euch immer einladen, mehr über die Sámi-Kultur zu erfahren, wenn ihr interessiert sein.

Skábma erzählt die Geschichte von Àilu, einem jungen Rentierhüter, dessen gewöhniche Pflichten plötzlich zu einer Mission werden, seine Heimat zu retten, nachdem eine seltsame Krankheit sich im Gebiet ausbreitet. Áilu verfolgt ein verloren gegangenes Rentier und trifft dabei auf eine alte Noaidi Trommel – ein mächtiges Objekt, von dem man dachte, dass es vor mehr als 100 Jahren zerstört worden sei.

So fängt die Geschichte von Áilu an und erzählt weiter, wie er der erste Noaidi, Sámi Seer und Heiler seid einem Jahrhundert wird. E muss nichts tun als zu lernen, wie man die Trommel benutzt – ganz einfach, oder?

Es ist nicht einfach, mächtige Werkzeuge wie die Noaidi Drum zu nutzen. Zum Glück hilft die Trommel Áilu, sich mit vier vertrauten Geistern zu verbinden, die ihm gerne ihre Fähigkeiten leihen.

Die Eule schenkt Áilu die Fähigkeit, schnell herum zu jagen und Bleeders (infizierte Objekte und Gegner) in Luftvortexe zu verwandeln, sodass er schneller reisen kann. Der Bär gibt ihm die Macht der Erde, sodass er sich gegen starke Winde in den Boden stemmen, Steinplateaus bauen und Hindernisse, die von der Bleed infiziert sind, zu zerschlagen. Die Forelle gibt ihm die Fähigkeit, zu heilen und sich mit einem Schild zu schützen. Und schließlich schenkt der agile Fuchs ihm die Fähigkeit, höher zu springen und Bleeder in Brand zu stecken.

Die Hauptmechaniken im Spiel ist das Erlangen neuer Fähigkeiten und Erkunden von Orten. Es gibt auch eine Reihe von Gegenständen und Geheimnissen, die ihr im Spiel finden könnt. Sammlerstücke enthüllen viele Informationen über die Sámi-Kultur und schalten Dialoge frei, die ihr nicht verpassen wollt.

Spieler sollen sich im Wald verlieren, weil ihr nie wisst, was ihr vielleicht findet.

Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, wie toll es ist, dass wir jetzt das erste PlayStation-Spiel haben, das in der nördlichen Sámi-Sprache von Synchronisationssprechern gestaltet wurde. Dass Spieler aus der ganzen Welt jetzt mehr über unsere einzigartige Kultur erfahren. Und wie cool es ist, dass Spieler hier endlich in etwas Neues eintauchen, das es so noch nicht gegeben hat.

Also zurück dazu, worum es im Spiel eigentlich geht: Natürlich darum, das Rentier zu streicheln.

Wieso denke ich, alle Spieler sollten ein Rentier streicheln? Weil Rentiere das wichtigste Tier für die Sámi sind – aber auch einfach weil ihr es könnt und es sich schön und wohlig anfühlt*.

Freut euch auf das Streicheln eines Freunds mit Geweih und viel mehr, wenn Skábma – Snowfall nächstes Jahr für PS5 und PS4 erscheint.

Disclaimer: versucht nicht, ein echtes Rentier zu streicheln – die haben spitze Geweihe. Zum Glück könnt ihr euch aber im Spiel Skábma austoben.