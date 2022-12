Alien – Romulus: Baldiger Drehbeginn für den neuen Kinofilm

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 iOS Linux MacOS Android

Bereits am 3. Februar 2023 beginnen die Dreharbeiten in Ungarn zu Alien – Romulus unter der Regie von Fede Alvarez, der sich mit seinen Horrorstreifen Evil Dead und Don’t Breathe in der Szene bereits einen Namen gemacht hat.

Viel bekannt ist über den neuen Kinofilm noch nicht, außer dass Alien – Romulus keine Verbindung zu den bisherigen Alienstreifen haben soll und damit auch Figuren einführt, die aus der Franchise bislang noch nicht bekannt waren. Ridley Scott wird als Produzent mitwirken und die Schauspielerin Cailee Spaeny (Devs) wird mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Einzelheiten zu der Handlung sind ebenfalls noch nicht veröffentlicht worden.

Wenn ihr jedoch auf Filmnachschub gehofft hattet, dass mit dem bisherigen Alien-Franchise in Verbindung steht, dann könnte die derzeit in der Produktion befindliche Alien-Serie des Fargo-Machers Noah Hawley etwas für euch sein, die allerdings in naher Zukunft und noch vor Ripley und dem ersten Kinofilm spielen soll.