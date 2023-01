PC

Die Gefechte und der Zustand eurer Truppen werden von verschiedenen Variablen beeinflusst.

Heeresgruppen und ihre Truppen

Der Feind ruht nie.

Immer wieder müsst ihr Entscheidungen treffen. Historische Entscheidungen werden optional grün hervorgehoben.

Zugänglichkeit und Widerspielwert

Im Kampf habt ihr verschiedenste Optionen, er wird aber nur abstrakt dargestellt.

Fazit

Strategiespiel

Einzel- und Mehrspieler (Hotseat, PBEM)

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 12,99 Euro

In einem Satz: Erlebt den versorgungskritischen Abnutzungskrieg an der Ostfront in einem gelungenen Wargame mit Wiederspielwert – und nun auch auf Deutsch.

Ende 2021 ist mitder Nachfolger vonerschienen. Für die Wargames verantwortlich zeichnet der französische Indie-Entwickler Maestro Cinetik. Ihr greift auf Seiten Deutschlands oder der Sowjets rundenweise auf Kommando-Ebene in die Geschehnisse an der Ostfront ein und befehligt mehrere Heeresgruppen und die angegliederten Verbände. Anlässlich der professionellen deutschen Community-Übersetzung habe ich Ende 2022 versucht, das Kriegsglück zu Gunsten der Wehrmacht zu beeinflussen.Die Hauptansicht ist eine Karte der "Ostfront", auf der ihr euch die aktuellen Siegpunkte anzeigen lassen könnt. Im Hinterland stehen eure Hauptquartiere nebst strategischer Reserve, denen die einzelnen Frontabschnitte zugeordnet sind. Mit Armeen und Korps startet ihr im jeweiligen Abschnitt eine Operation, um etwa eine Stadt einzunehmen, den Feind einzukesseln oder einen Durchbruch zu wagen. Habt ihr 100 Prozent Fortschritt erreicht, verschiebt sich die Front. Und neue Frontabschnitte müsst ihr über kurz oder lang auch sichern. Mit Befehlspunkten weist ihr Armeen und Korps an, anzugreifen, einen Blitzangriff oder Artilleriebeschuss zu starten oder sich zu verschanzen. Ungewöhnlich: Welche der Feindeinheiten ihr angreift, könnt ihr nicht bestimmen.Eine Auswahl habt ihr nur bei Luftangriffen, die durch schlechtes Wetter erschwert oder verhindert werden können. All diese Aktionen kosten Befehlspunkte, von denen jedes HQ nur eine begrenzte Zahl hat. Auch der Rückzug erschöpfter Einheiten, die Verlegung in andere Frontabschnitte und das Nachrüsten bei Verlusten, sofern euch überhaupt entsprechendes (Menschen-)Material zur Verfügung steht, kostet kostbare Befehlspunkte. Und ohne Schienenkapazität gibt es keine Chance mehr auf "kostenlose" Versorgung am Rundenende.So lernt ihr schnell die wichtigste Lektion: Ihr könnt nicht in allen Abschnitten erfolgreich in die Offensive gehen geschweige denn alle Siegpunkte erlangen. Ihr müsst euch für eine Strategie entscheiden und sie konsequent verfolgen, um eine Chance auf Erfolg zu haben. Zumal die sowjetrussische Seite ständig Nachschub an die Front schickt. Die kaukasischen Ölfelder und Leningrad zu erobern, ist eine praktisch unlösbare Herkulesaufgabe. Ahistorische Erfolge sind dennoch möglich, wie die Eroberung von Stalingrad, der erfolgreiche Vormarsch in den Kaukasus oder der Kriegsbeitritt der Türkei. Natürlich solltet ihr Einheiten entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen. Alpinie gehören ins Gebirge, rumänische Kavallerie macht sich in der Steppe besser als im Stadtkampf.Beim Einstieg hilft euch ein Tutorialszenario. Außerdem könnt ihr jederzeit auf die spielinterne Wiki zurückgreifen. Schöne Idee: Immer mal kommt der Infobildschirm "Anmerkungen des Entwicklers". Darin lest ihr etwa Tipps, eine Erklärung zu Spielmechaniken und Designentscheidungen (etwa zum Stichpunkt Grausamkeit bei der Partisanenbekämpfung) oder eine Einordnung in den historischen Kontext. Bei der Darstellung eines Frontabschnitts dürft ihr es nicht verpassen, euch per Tooltip mit den zig verschiedenen Variablen und ihren Auswirkungen vertraut zu machen. Number-crunching ist in Stalingrad jedoch nicht angesagt, im Gegenteil: Ihr kümmert euch um das große Ganze – manche wichtige Info wie der Erschöpfungsgrad einer Einheit bleibt euch sogar verborgen, bis es zu spät ist.Etwas ärgerlich finde ich, dass ich mir die Namen der verschiedenen Operationen nicht auf der Karte anzeigen lassen kann. Dazu muss ich den jeweiligen Abschnitt öffnen. Allerdings wächst mit jeder Partie auch die Ortskenntnis. Die KI ist alles andere als untätig und agiert ebenfalls in den verschiedenen Abschnitten. Doch wiederum muss ich in jeden Abschnitt klicken, um darüber zu erfahren, was dort passiert ist. Eine Gesamtübersicht fehlt.Cauldrons of War - Stalingrad hat einen sehr positiven Eindruck auf mich gemacht. Die Szenarios bieten unterschiedliche Spiellängen. "Fall Blau" könnt ihr in 80 bis 120 Minuten durchspielen. Erst wenn ihr hier genug Siegpunkte erzielt, wird die Gesamt-Kampagne freigeschaltet. Die integrierte Wiki und die Möglichkeit, der kompetenten KI eine Heeresgruppe zu überlassen, fördern die Zugänglichkeit. Trotzdem wird euch schon der normale Schwierigkeitsgrad fordern.Die größte Stärke des Spiels ist es, die schwierige Situation der Wehrmacht an der Ostfront im Jahr 1942 erlebbar zu machen – ohne sich in Details zu verzetteln. Selbst bei Fortschritten im Kaukasus sind andere Abschnitte am Zerbröseln. Genug Befehlspunkte hatte ich im ganzen Spiel nie! Der nötige Fokus auf bestimmte Operationen und Ziele sorgt nebenbei für einen hohen Wiederspielwert, denn ihr könnt viele mögliche Wege beschreiten.Mit steigender Erfahrung werdet ihr immer erfolgreicher. Mit dem Stalingrad-Szenario gibt es noch ein Spiel im Spiel, in dem ihr um einzelne Häuserblöcke ringt. Ja, die Grafik ist funktional. Aber die Karte und die historischen Bilder versetzten mich schnell in die richtige Stimmung. Ich kann Cauldrons of War - Stalingrad jedem Wargamer empfehlen!