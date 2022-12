PM: Verlockende Januar-Angebote: 9 tolle PlayStation-Highlights für verschiedene Gamer-Typen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr seid aktuell noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk oder wollt euch ein neues PlayStation-Game für die freien Tage zulegen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir stellen euch nachfolgend ganze 9 Spiele aus den Januar-Angeboten vor, bei denen sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

Für all jene unter euch, die zackige Ego-Shooter-Gefechte lieben, ist Call of Duty: Modern Warfare II (Cross-Gen-Edition) die perfekte Wahl. Insbesondere im Online-Multiplayer spielt der Titel seine Stärken in mehreren Spielmodi aus, in denen ihr euch auch mit mehreren Freunden austoben dürft. Das hohe Spieltempo und die direkte Steuerung in Kombination mit der brachialen Action sorgen für jede Menge Spielspaß. Alternativ lockt auch noch die einmal mehr filmreif inszenierte Singleplayer-Kampagne.

Call of Duty®: Modern Warfare® II – Cross-Gen-Bundle

€79,99 -> €67,99 | Aktion gültig bis 4.1.2023

Falls es für euch gerne etwas weniger bleihaltig zugehen darf, ihr jedoch nicht auf packende Mehrspieler-Partien verzichten möchtet, dann werft einen Blick auf FIFA 23 (Standard Edition). Egal ob mit lizenzierten Teams wie Manchester City oder mit eurem eigenen FUT-Dreamteam: Auf dem Platz könnt ihr eurem Gegner zeigen, wer das Zeug zum neuen Fußballgott hat. Wenn ihr mögt, könnt ihr sogar die Fußballweltmeisterschaft 2022 spielen und versuchen, Messi den Pokal abzuluchsen!

EA SPORTS™ FIFA 23 Standard Edition

€69,99 -> €34,99 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Mit Horizon Forbidden West (Standard Edition) ist auch eines der ganz großen PlayStation-Highlights des Jahres 2022 in den Januar-Angeboten dabei. In der Rolle von Aloy zieht ihr diesmal in den namensgebenden Verbotenen Westen, wo nicht nur neue Stämme und Kulturen, sondern natürlich auch viele Gefahren auf euch warten. Technisch ist all das ungemein beeindruckend und zeigt mit seiner hervorragenden Grafik eindrucksvoll, wozu die aktuellen PlayStation-Konsolen fähig sind. Unbedingt reinschauen!

Horizon Forbidden West™

€79,99 -> €49,59 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Elden Ring (Standard Edition), das neueste Spiel des legendären Entwicklerstudios FromSoftware (Bloodborne). Mit dem Open-World-Rollenspiel haben sie nicht nur eines der besten Spiele des Jahres, sondern ein waschechtes Gaming-Meisterwerk abgeliefert. Die offene Spielwelt lockt mit wunderschönen Landschaften, beeindruckenden Bauwerken und natürlich jeder Menge knallharter Bossgegner, die euch das Fürchten lehren. Aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades ist der Titel vor allem für Hardcore-Gamer interessant, die hier eines der besten Games seiner Art serviert bekommen.

ELDEN RING

€69,99 -> €48,99 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Was lange währt, wird endlich gut, heißt ein bekanntes Sprichwort. Im Falle des RPG-Highlights The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) müsste es allerdings eher heißen “wird noch besser”. Das Ausnahmespiel bekam jüngst ein kostenloses Next-Gen-Upgrade spendiert, das den Titel nicht nur um einige neue Inhalte erweitert, sondern auch technisch ordentlich aufbohrt. Falls ist das letzte Games-Abenteuer des Hexers Geralt von Riva noch nicht gespielt haben solltet, ist jetzt die perfekte Zeit, um das nachzuholen.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

€49,99 -> €29,99 | Aktion gültig bis 4.1.2023

Falls ihr auch nach der Arbeit noch genug Energie für einen weiteren Job haben solltet oder schon immer einmal euren eigenen Bus fahren wolltet, dann lohnt sich der Bus Simulator 21 (Standard Edition). Satte 30 authentische Busse namhafter internationaler Hersteller sind vertreten, die ihr durch eine frei befahrbare Open-World steuern dürft. Zudem locken allerlei Einstellungs- und Personalisierungsmöglichkeiten, mit denen ihr das Spiel ganz auf eure Bedürfnisse zuschneiden dürft. Für noch mehr Spaß sorgt der Mehrspielermodus, in dem ihr mit euren Freunden über den Asphalt fahren könnt.

Bus Simulator 21

€49,99 -> €29,99 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Da es draußen noch immer ziemlich früh dunkel wird, ist es nach wie vor eine hervorragende Zeit für schaurig-schöne Gruselerlebnisse. Genau solche bekommt ihr mit Resident Evil Village (PS4 + PS5), dem jüngsten Teil der legendären Survival-Horror-Reihe, geliefert. Verfolgt von gefräßigen Werwölfen, Vampiren und anderen Monsters müsst ihr euch durch ein verfallenes Dorf, ein prächtiges Schloss und weitere Gebiete schlagen, in denen euch nahezu alles und jeder ans Leder will. Horror-Fans kommen hier dank der herrlichen Gruselatmosphäre hier garantiert auf ihre Kosten.

Resident Evil Village

€39,99 -> €19,99 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Mit Dragon Ball FigherZ (FighterZ-Edition) fingen die Prügelspiel-Profis von Arc System Works (Guilty Gear-Reihe) die bildgewaltige Action des namensgebenden Anime-Klassikers nicht nur hervorragend ein, sondern erschufen auch eines der besten Fighting-Games auf dem Markt. Fans von Son-Goku & Co. freuen sich über die liebevolle Inszenierung mit allerlei schönen Details, während sich Prügelspiel-Neulinge und -Profis gleichermaßen in den effektgeladenen Schlachten austoben können. Die Steuerung ist leicht zu lernen, weshalb ihr schnell beeindruckende Kombos vom Stapel lasst, doch um wirklich alles aus dem Kampfsystem herauszuholen, benötigt ihr Fleiß und viel Übung.

DRAGON BALL FIGHTERZ – FighterZ Edition

€99,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Ihr möchtet noch einmal liebgewonnene Erinnerungen aus der PlayStation 1-Ära aufleben lassen? Auch das ist mit den Januar-Angeboten dank des Spyro + Crash Remastered Spiele-Bundles möglich. Hier bekommt ihr satte sechs (!) Jump’n’Run-Klassiker auf einen Schlag und diese in technisch wie spielerisch behutsam überarbeiteten Versionen. PlayStation-Geschichte zum Selberspielen und die frühen Abenteuer des lila Drachen und des frechen Beuteldachses haben auch nach all den Jahren nichts von ihrem Charme verloren. Ein Muss für Fans der beiden PlayStation-Ikonen und solche, die es werden wollen.

Spyro™ + Crash Remastered Spiele-Bundle

€69,99 -> €24,49 | Aktion gültig bis 6.1.2023

Dies waren einige Tipps aus den aktuellen Januar-Angeboten. Mit den Spielen wünschen wir euch natürlich schon jetzt viel Spaß!