Spielwiese-Podcast: Weihnachts-Spezial 2022 Teil 1 (Plätze 4-5, Flop)

Auch dieses Jahr gibt es bei Sothis Spielwiese und dem zugehörigen Spielwiese-Podcast ein Weihnachtsspezial. Wie bereits Mitte des Monats angekündigt geht es nicht um die besten im Jahr 2022 erschienenen Spiele sowie den Flop des Jahres. Thematisiert werden die Spiele, die 2022 gespielt wurden. Los geht es aber mit ein paar Honorable Mentions, die es nicht ganz in die Top 5 des jeweiligen Podcasters geschafft haben.

Am Mikrofon am Start sind Flo, Benni (Vampiro), Patrick (Major Panno) und Gastgeber Alex (Sothi). Teil 1 des Weihnachtsspezial könnt ihr euch auf der offiziellen Website anhören, dort steht auch ein Download zur Verfügung, oder in der Youtube-Version direkt unter dieser News. Die Laufzeit beträgt eine gute Stunde. Weiter geht es bereits morgen mit dem zweiten Teil und den Plätzen 1-3.