PM: Wir feiern 25 Jahre Gran Turismo (Sony Playstation Blog)

Ich freue mich sehr, dass wir unser 25-jähriges Jubiläum seit der ersten Veröffentlichung der Gran Turismo-Reihe feiern. Damals, im Jahr 1992, war Gran Turismo der erste Projektplan, den ich aus fast 100 anderen erstellte, die ich mir zu Beginn meiner Karriere in dieser Branche ausgedacht hatte, also bedeutet er mir sehr viel. Während ich mit der Entwicklung von Videospielen als Hobby begann, als ich 10 Jahre alt war, hatte ich nie daran gedacht, daraus einen Beruf zu machen.

Ich habe mit 14 einen Filmproduktionsclub gegründet und Filme produziert, also kam ich zuerst zu Sony, in der Hoffnung, Bildprodukte zu entwickeln. Aber die Abteilung, der sie mich zuwiesen, war nicht das, was ich erwartet hatte. Es war eine Abteilung, in der die PlayStation-Konsole kurz vor dem Start stand, und ein Ort, an dem Kutaragi-san fieberhaft daran arbeitete, das Konzept der PlayStation zum Leben zu erwecken. Dieser Ort war nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber rückblickend kann man sagen, dass ich großes Glück hatte.

Ich war fasziniert von Echtzeit-3D-Grafiken, auf die viele gewartet hatten, und erstellte und präsentierte Pläne für alle Arten von Videospielen, nicht nur auf Rennspiele beschränkt, sondern auch RPGs, Abenteuerspiele, Actionspiele, Puzzlespiele und mehr.

Infolgedessen nahm Gran Turismo im „Motor Toon Grand Prix“ ein eher fantasievolles Rennspielformat an und wurde einer der ersten 1st-Party-Titel für PlayStation, aber wäre der Plan für ein anderes Spiel freigegeben worden, besteht eine gute Chance, dass ich heute an einem anderen Titel als Gran Turismo arbeiten würde.

Danach begann das Gran Turismo-Projekt mit der Zusammenstellung eines Teams aus zwei Teilzeitkünstlern und drei Ingenieuren. Von da an stieg die Zahl der Genossen über ein Vierteljahrhundert kontinuierlich an und wurde heute zu Polyphony Digital, einem Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern. Ich glaube nicht, dass es viele Videospiel-Franchises auf der Welt gibt, die seit 25 Jahren mit demselben Titel und demselben Team bestehen. Die Gründungsmitglieder des Unternehmens arbeiten immer noch an vorderster Front, und ich bin dankbar und stolz darauf, dass alle 200 unserer Mitarbeiter ein Team sind, das die gleiche Motivation und Liebe hat, mit der das Unternehmen am Anfang begann.

In den letzten 25 Jahren hat die kumulierte Verkaufssumme der Serie zum 16. November 2022 über 90 Millionen Exemplare erreicht. Und dieses Ergebnis ist etwas, das wir allein nicht erreichen könnten. Hinter dieser Zahl von 90 Millionen stehen all die Medienleute, die ihren Lesern die Faszination von Gran Turismo vermittelt haben. Da sind die Leute von PlayStation, die GT für uns auf der ganzen Welt mit Leidenschaft verkauft haben, und es gibt die unglaubliche Menge an Unterstützung von den Einzelhändlern, die mit unseren Benutzern zusammenarbeiten. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für ihre Unterstützung.

Und vor allem kann ich den GT-Benutzern und Leuten aus der GT-Community gar nicht genug danken, die unsere neuen Titel gespielt haben, die manchmal als sehr experimentell bezeichnet werden konnten. Wir sind heute hier wegen all der Menschen, die uns unterstützt haben.

Ich glaube, die „Gran Turismo“-Serie hat immer „Schönheit“ verfolgt. Die Schönheit der Autos, die Schönheit der Landschaft, die Schönheit der Beleuchtung, die Schönheit des Fahrens, die Schönheit der Geräusche/Musik und die Schönheit der Grafik.

Das „Streben nach Schönheit“ ist die Motivation für die Entwicklung von Gran Turismo.

Wir haben die neu gefundene Entschlossenheit, unseren Fortschritt in die Zukunft mit einem starken Sinn für Ziele fortzusetzen. Wir schätzen all eure Unterstützung in den letzten 25 Jahren. Danke schön.