Feiertage-Verlosung 6.1.: Iiyama

Mit Hertz bei der Sache

Teaser Wer bei der Frage "Wie viel FPS möchten sie denn?" grundlegend mit "Ja!" antwortet, der freut sich über die 240Hz des Iiyama G-Master Gold Phoenix.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: 2K, Blizzard, Com4Gaming, EPOS, Iiyama, Nintendo, PLAION, Sony, Ubisoft und Twelve South.

Tag 14, 6.1.: Iiyama G-Master Gold Phoenix GB2590HSU

Unter den Gaming-Monitoren von Iiyama zeichnet sich das Modell Gold Phoenix besonders durch das Display mit 240Hz aus, mit dem besonders Spieler mit eSports-Ambitionen angesprochen werden. Dazu unterstützt der HD-Monitor unter anderem Freesync und lässt sich auch im Pivot-Modus verwenden. Und bald könnte ein Exemplar auch bei euch stehen, wenn ihr die Preisfrage beantwortet und euch die Glücksfee holt ist. Wichtige Info: Bei dem Preis handelt es sich um ein Gerät, dass im Rahmen eines Praxis-Checks schon kurzzeitig in Gebrauch war. Der Neuwert des Preis liegt bei etwa 270 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Das Hauptmerkmal des Gold Phoenix ist das 240Hz-Display. Im GamersGlobal-Praxistest des Monitors wurde das Feature am PC vor allem mit Ablegern einer klassischen Multiplayer-Shooter-Reihe in Augenschein genommen. Was ist die große Besonderheit in der Entstehungsgeschichte besagter Serie?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 14: Iiyama" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 6.1. 2023 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.