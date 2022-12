God of War: Amazon verspricht originalgetreue Serienverfilmung

In den letzten Jahren sind Serienverfilmungen bekannter Spielevorlagen immer populärer und zahlreicher geworden. Allerdings leiden sie nach Aussage vieler kritischer Fans unter dem Problem, dass sie sich oft zu sehr von den Inhalten der jeweiligen Vorlage entfernen würden.

Jüngst sind die Serienverfilmungen von Resident Evil von Netflix oder Halo von Paramount+ dafür kritisiert worden. Das wird auch als Grund angenommen, warum Henry Cavill aus der The Witcher-Serie ausgestiegen sein ist und ab der vierten Staffel von Liam Hemsworth ersetzt wird.

Diesem Trend möchte Vernon Sanders als Vorsitzender der Amazon Studios entgegentreten und gelobt eine Serienumsetzung, die sich eng an die Spielevorlage halten und emotional sein soll:

Wir wissen, dass es eine so leidenschaftliche Fangemeinde für God of War gibt. Aber die Sache, nach der wir immer suchen, ist, ob es einen echten emotionalen Kern gibt, ob es eine echte erzählerische Geschichte gibt, und ich denke, das ist Teil dessen, was God of War so besonders macht. Was sich Rafe Judkins, Mark Fergus und Hawk Ostby für die erste Staffel und die Serie ausgedacht haben, ist meiner Meinung nach sowohl unglaublich originalgetreu als auch eigenständig fesselnd. Wir glauben also, dass es ein großer Erfolg werden wird.