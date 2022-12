Feiertage-Verlosung 31.12.: Bayonetta 3

Die Super-Hexe wirbelt wieder

Switch

Teaser In Bayonetta 3 rettet die schlagfertige Heldin das Multiversum. Ihr zauberhaftes Abenteuer gibt es heute in einer begehrten Sammleredition zu gewinnen.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:und

Tag 8, 31.12.: Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition

Bayonetta ist wieder da und ihr drittes Abenteuer hat nichts von der bekannten Verrücktheit der Reihe eingebüßt, sondern dreht vielmehr noch ausgiebiger durch und mischt die zauberhafte Prügel-Action mit allerlei wilden Szenen. Die Gewinnerin oder der Gewinner des heutigen Tagespreises erhält den Switch-Exklusivtitel dabei in der edlen Trinity Masquerade Edition. Wie auch das Spiel Bayonetta 3 feiert diese Edition die Serien-Historie mit drei alternativen Covern, darunter zwei mit Bayonetta in ihrem Look aus Teil 1 und 2. Dazu gibt es eine zweite Spielhülle und ein Softcover-Artbook. Diese vielerorts vergriffene Edition wird teils zu Preisen um die 150 Euro gehandelt.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Anders als in den Vorgängern kann Bayonetta Dämonen nun nicht mehr nur für Finisher beschwören, sondern sie mit einer Umbra-Technik aufs Schlachtfeld rufen und fernsteuern. Wie nennt sich dieser neue Kniff der Hexe in Bayonetta 3?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 8: Bayonetta 3" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 31.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.