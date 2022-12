Feiertage-Verlosung 30.12.: Dark Souls the Board Game - Tomb of Giants

Soulslike für den Spieltisch

Teaser Mit dem eigenständig spielbaren Core-Set Tomb of Giants Core-Set bietet Steamforged Games Neulingen einen guten Einstiegspunkt und peppt allgemein den Spielablauf der Bettspieladaption auf.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:und

Tag 7, 30.12.: Dark Souls The Board Game - Tomb of Giants (Englisch)

Vor Jahren brachte Steamforged Games Dark Souls auf die Spieltische. 2022 erschienen mit Tomb of Giants und Painted World of Ariamis die ersten Erweiterungen, die nicht mit der damaligen Kickstarter-Kampagne finanziert wurden. Die sind für sich spielbar und bieten so einen guten Einstieg für 1-3 neue Spieler. Gleichzeitig wurden die Regeln stark überbarbeitet. Allgemein wurde die Schwierigkeit etwas gesenkt, Event-Karten und neu hinzugekommene Missionsziele in Kämpfen bringen mehr Abwechslung beim Dungeon Crawl, in dessen Mitte und an dessen Ende dann der Zwischenboss sowie Endgegner Nito mit ihrem Verhaltenskarten-Deck anstehen. Steamforged Games plant mit online veröffentlichten Zusatzmaterialien die neuen Features auch mit dem bestehenden Hauptspiel und den bisherigen Erweiterungen kompatbiel zu machen. Heute jeden könnt ihr das Tomb of Giants Core-Set in englischer Sprache gewinnen. Wichtige Info: Der Preis wurde für Testzwecke leicht bespielt, es sind jedoch alle Teile enthalten sowie unbeschädigt und die Tokens befinden sich noch in ihren Blistern. Der Neuwert des Preises liegt bei etwa 110 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

In Tomb of Giants erwartet euch am Ende das Duell gegen einen prominenten Boss aus dem ersten Dark Souls. Nito spielt dort als einer der vier Träger der Fürstenseelen eine größere Rolle und ist auch bekannt als der “Erste unter den Toten”. Doch welcher Titel dieses besonderen Gegners wird beim Bosskampf in Dark Souls über seinem Lebensbalken angezeigt?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 7: Tomb of Giants" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 30.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.