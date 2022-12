Feiertags-Verlosung 2022, 28.12.: Goat Simulator 3

Es ist eine Ziege entsprungen

Teaser In Goat Simulator 3 könnt ihr wieder eine mit fragwürdiger Physik gestrafte Spielwelt ins Chaos stürzen. Mit dem heutigen Preis könnt ihr zudem etwas mehr Ziege in euer echtes Leben bringen.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:und

Tag 5, 27.12.: Goat Simulator 3 Goat in a Box Edition (PS5)

In Goat Simulator 3 ist die Welt wieder vor die Ziegen gekommen. Ihr stoßt Leute mit euren Hörnern, grinded auf Stromleitungen, löst Herausforderungen und steigt in den Rängen der Illuminaten auf. Und dank Mehrspieler-Feature könnt ihr auch gemeinsam mit bis zu drei Freunden die Ziege rauslassen. Beim heutigen Tagespreis könnt ihr das alberne Abenteuer in der Goat in a Box Edition für PS5 gewinnen. Die umfasst neben dem Spiel samt digitalen Goodies ein doppelseitiges Poster, ein Steelbook und nicht zuletzt eine Plüschziege. Der Gesamtwert der Box liegt bei etwa 70 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Schaut euch nur die kleine Flauschziege aus dieser Edition an. Ist sie nicht knuffig, mit ihrer langen Plüsch-Zunge? Das überlange Geschmacksorgan ist das Markenzeichen der Paarhufer, mit denen ihr im Goat Simulator 3 Chaos stiftet. Was ist die Hauptfunktion der Zunge in dem tierischen Titel?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 5: Goat Simulator 3" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 28.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.