Feiertage-Verlosung 2022, 26.12.: EPOS Headset H3PRO Hybrid

Schöner die Spiele nie klingen

Teaser Sound ist ein wichtiger Faktor, um sich in Spielwelten fallen zu lassen. Das wird dem Gewinner des EPOS H3PRO künftig leichter fallen.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:und

Tag 3, 26.12.: EPOS H3PRO Hybrid

Für den Gewinner des heutigen Tagespreises wird es etwas auf die Ohren geben und zwar das EPOS H3PRO Hybrid im dezenten Farbton Racing Green. Das kabellose Headset mit hochwertigem Klang bei geringer Latenz ist an einer Reihe von Systemen einsetzbar: Ob PC, PS4, PS5, Nintendo Switch oder Smartphones. Komfort gibt es dazu nicht nur beim Tragegefühl, sondern auch in Form eines magnetisch befestigten, abnehmbaren Mikros, aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit im kabellosen Betrieb. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 280 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Wir wollen nicht von euch wissen, was das Wort “Epos” ursprünglich bedeutet, ihr beherrscht schließlich gewiss euer altgriechisch im Schlaf. Die Firma Epos wiederum befindet sich aber nicht etwa in Griechenland. In welchem Land befindet sich der Sitz des Unternehmens?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in fast allen Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 3: Epos" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 26.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.