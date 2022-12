Feiertage-Verlosung 2022, 25.12.: Nintendo Switch

Teaser Schon über 110 Millionen Mal verkaufte sich die Hybrid-Hardware von Nintendo. Heute könnt auch ihr euch eine Switch sichern – und Nintendo-Goodies obendrein!

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: 2K, Blizzard, Com4Gaming, EPOS, Iiyama, Nintendo, PLAION, Sony, Ubisoft und Twelve South.

Tag 2, 25.12.: Nintendo Switch

Wer sich mit anderen Switch-Besitzern austauscht, hört gerne von ganz anderen Spielgewohnheiten. Mancher zockt mit der Hardware nur am großen Bildschirm, andere ziehen sich damit gerne mal im Handheld-Betrieb auf das Sofa zurück und bei manchen Leuten hat das Gerät seinen festen Platz auf dem Nachttisch. Das schöne an der Switch ist ja, dass alles das möglich ist. Und wenn ihr das heutige Preispaket gewinnt, könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Zusätzlich zu einer neuen Nintendo-Switch-Konsole (neon-rot/neon-blau) darf sich der glückliche Gewinner über eine Mario-Thermoskanne, eine Mario-Pausenbrotbox und einen Nintendo-Tischkalender freuen. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 330 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Nintendos Kult-Klempner hüpft 2023 mit dem Animations-Streifen Der Super Marios Bros. Film auf die Leinwand. In diesem Jahr betätigte sich das Multitalent dagegen mit seinen Freunden sportlich in Mario Strikers - Battle League Football. Die fünf Spieler jedes Teams geben dabei wirklich ihr Bestes – mangels Schiedsrichter auch ungehindert mit vollem Körper- und Item-Einsatz. Besonders spektakulär wird es mit den Hyperschüssen der Ballathleten, doch die sind nur verfügbar, wenn ihr ein gewisses Item aufgelesen habt. Welches war das noch gleich?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in fast allen Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 2: Nintendo Switch" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 25.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.