PM: Potion Craft erscheint für PlayStation (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wolltet ihr jemals euren eigenen Laden für Zaubertränke eröffnen und in die Rolle eines mittelalterlichen Alchemisten schlüpfen? Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu, wenn Potion Craft 2023 für PlayStation erscheint!

Potion Craft ist ein Alchemisten-Simulator, bei dem ihr einen aufstrebenden Alchemisten spielt. Interagiert physisch mit euren Werkzeugen und Zutaten, um in eurem Laden magische Tränke zu brauen. Nehmt Bestellungen von den Besuchern eures Ladens an, erkundet die Alchemiekarte, um neue Rezepturen zu entdecken, und erschafft den legendären Stein der Weisen, um zum Meisteralchemisten aufzusteigen!

Eure Hauptaufgabe besteht darin, mithilfe der Werkzeuge (wie Kessel, Mörser und Stößel, Blasebalg und Schöpfkelle) die verschiedensten magischen Tränke zu brauen. Jeden Tag kommen Bewohner eurer Stadt in euren Laden – ein jeder auf der Suche nach der Lösung seiner Probleme. Ihr müsst ihnen zuhören und ihre Bedürfnisse verstehen, um den am besten geeigneten Trank für sie herzustellen.

Vergesst nicht, all eure Händlerfähigkeiten in die Waagschale zu werfen, bevor ihr eure Waren aus der Hand gebt. Ihr arbeitet hart, also feilscht um jede Goldmünze! Die Feilsch-Mechaniken geben euch die Möglichkeit, mit euren Kunden beim Aushandeln des besten Preises über die unterschiedlichsten Themen zu plaudern. Aber seid vorsichtig – und werdet nicht gierig! Je komplexer das Thema, desto größer die Chance, dass sich die Waagschale zugunsten eurer Gesprächspartner neigt!

Denkt sorgfältig darüber nach, wem ihr was verkauft, denn jede Entscheidung beeinflusst den Ruf eures Ladens. Je besser der Ruf des Ladens, desto freundlicher (und nobler) werden eure Kunden sein. Führt ihr jedoch zwielichtige Geschäfte, werdet ihr häufiger von weniger freundlichen Gestalten aufgesucht … mit ebenso unangenehmen Anliegen! Die Entscheidung liegt bei euch, ob ihr ein gutmütiger Heiler und freundlicher Zauberer werden oder lieber als dunkler Hexenmeister Geschäfte mit Gesetzlosen und Hexen machen wollt.

Blätter, Blumen, Beeren, Wurzeln, Früchte, Mineralien, Salze, Kristalle und eine Fülle von Pilzen stehen für euren Mörser und Stößel bereit! Die Zutaten könnt ihr im verzauberten Garten finden oder von den verschiedenen Besuchern eures Ladens kaufen – wie der schüchternen, aber charmanten Kräuterkundigen, dem fahrenden Händler, der immer bereit ist, euch etwas anzubieten, dem schwatzhaften und skurrilen Pilzsammler und anderen.

Indem ihr mit den unterschiedlichen Zutaten herumexperimentiert, könnt ihr über die Alchemiekarte reisen und neue Trankeffekte entdecken. Um euren Trank wirklich ganz besonders zu machen, könnt ihr sogar Tränke miteinander kombinieren. Aber nutzt euren gesunden Menschenverstand, wenn ihr die Effekte kombiniert – denn ein giftiger Heiltrank würde wohl kaum einen Käufer finden … oder etwa doch?

Wenn ihr das perfekte Rezept für einen bestimmten Trank findet, könnt ihr es in euer Rezeptbuch schreiben, um es ganz leicht in einem Zug zu brauen. Außerdem könnt ihr eure Tränke anpassen, indem ihr die Form der Flaschen, die Etiketten, Farben und Symbole variiert und individuelle Beschreibungen für die Tränke erstellt! Experimentiert nach Herzenslust herum!

Das Gameplay im Sandbox-Stil bietet euch unterschiedliche Vorgehensweisen, und es liegt ganz an euch, den besten Weg zu finden, um jede Aufgabe abzuschließen. Werdet ihr ein nobler Kunsthandwerker, ein gieriger Halsabschneider oder ein dunkler Meister der okkulten Künste? Das Schicksal eures Alchemisten liegt bei Potion Craft ganz in euren Händen!

Beginnt eure Reise auf dem Weg des Alchemisten und entzündet eure Leidenschaft für das Tränkebrauen mit Potion Craft, das im Frühling 2023 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint! Eure Kunden warten auf eure Ankunft.