PM: God of War Ragnarök Tipps für den Fotomodus (Sony Playstation Blog)

Der Fotomodus ist jetzt offiziell in God of War Ragnarök und wir lieben, was die Community bisher schon geschaffen hat.

Um euch dabei zu helfen, noch perfektere Aufnahmen im Spiel zu machen, haben wir zwei unserer aktivsten Community-Fotografen gefragt, ob sie euch Ratschläge geben können, wie ihr eure Fotografie auf das nächste Level bringt.

Die Hosts des Podcasts Photomode Unplugged TheFourthFocus und DotPone sind auch besonders aktive Mitglieder unserer Fotocommunity. Sie geben euch ihre wichtigsten Tipps für alle, die in der Welt von God of War Ragnarök losknipsen wollen.

TheFourthFocus

Virtuelle Fotografie ist eine tolle Möglichkeit für Spieler, sich mehr mit den Spielen zu beschäftigen, die sie lieben und God of War Ragnarök bietet euch jetzt diese Möglichkeit mit dem jüngsten Update des Photomodus.

Indem ihr die Werkzeuge im Spiel aktiviert, die den Gebrauch einer echten Kamera simulieren, könnt ihr den Fotomodus benutzen, um originelle und kreative Aufnahmen von Kratos‘ und Atreus‘ Reise durch die neun Reiche zu machen.

Ihr findet den Fotomodus im Optionen-Menü. Wenn ihr ihn nutzt, friert das Spiel ein und ihr könnt euch in der Szene mit einer virtuellen Kamera bewegen. Wie mit jeder Art von Fotografie kommt es darauf an, die Elemente im Bild richtig zu kombinieren und zu arrangieren, also solltet ihr die Kamera mit den analogen Sticks bedienen, um einen guten Winkel zu finden. Achtet auf die Beleuchtungsrichtung und darauf, dass ihr die ausgewählten Elemente betont und gleichzeitig alle Ablenkung ignoriert, die das Auge wegziehen – wenn ich das hinbekommt, ist der schwierigste Teil geschafft!

TheFourthFocus

TheFourthFocus

Für mich sind die wichtigsten Einstellungen im Fotomodus diejenigen, die die Zusammensetzung der Aufnahme beeinflussen und wie die Kamera diese Szene einfängt. Ihr fangt an, indem ihr anpasst wie weit der Blickwinkel ist – entweder, indem ihr direkt den Field-of-View-Winkel anpasst oder indem ihr die Brennweite ändert, um zu „zoomen“.

Achtet darauf, dass hohe Werte der Brennweite bedeuten, dass ihr eine schmaleres Blickfeld habt und umgekehrt – und das kann eine Aufnahme stark beeinflussen.

Allgemein ist eine hohe Brennweite sehr gut für Nahaufnahmen oder um störende Elemente aus dem Bild zu entfernen, während ihr mit einem niedrigen Wert eine weite Aufnahme macht, die die Perspektive leicht verzerrt und dadurch dynamischer wirkt.

Wenn ihr an Porträtaufnahmen interessiert seid, solltet ihr euch im Bereich von 55 – 85 mm bewegen.

TheFourthFocus

Natürlich macht es keinen Sinn, ein Bild gut einzurahmen, wenn euer Zielobjekt dann ganz verschwommen ist, also solltet ihr als nächstes die Fokusentfernung anpassen, um den Fokuspunkt auf das Objekt eurer Aufnahme zu legen, damit es gut und scharf erkennbar ist.

Ein besonderer Tipp it hier, auf die Augen zu achten, weil die den Betrachter am meisten einfangen.

Neben diesem Wert findet ihr den f-Stop-Wert, mit dem ihr die Tiefenschärfe kontrollieren könnt – wie viel der Szene also scharf ist. Wenn ihr den Wert erhöht, sehr ihr mehr vom Vordergrund und Hintergrund scharf, wenn ihr ihn niedriger macht, sticht euer Objekt besonders hervor und der Hintergrund erscheint in einem weichen Bokeh-Effekt.

DotPone

DotPone

Porträts sind nicht ohne Grund beliebt. Sie stellen den Charakter, den wir lieben (oder hassen) dar. Wenn ihr wie ich auf einen schwarzen Hintergrund für eure Portraits wert legt, in denen die Personen gut beleuchtet sind, solltet ihr eure Aufmerksamkeit auf den Hauptbereich von The Crucible in Muspelheim legen.

Heute will ich euch aber noch eine andere Technik erklären: Framing.

Ihr wollt mehr als nur die physische Repräsentation des Charakters abbilden, damit sie sich wirklich wirkungsvoll uszeichnen. Ihr wollt, dass euer Porträt Emotionen im Betrachter auslöst, also muss der Charakter selbst diese Emotion zeigen.

Von der Fotografieseite ist der entscheidende Faktor die Komposition eurer Aufnahme. Eine gute Möglichkeit, euch näher an eine gute Komposition zu bringen, ist ein Element aus dem Vordergrund zu nutzen, um etwas im Hintergrund einzurahmen. In God of War sind die Blades of Chaos und ihr Feuerbalett dafür ein perfektes Werkzeug.

Durch den Einsatz einer Animation, in der Kratos die Klingen wirft, nutze ich die Ketten um sein Gesicht einzurahmen und sicherzustellen, dass seine Augen im Kontakt mit der Kamera bleiben.

Die Entscheidung sorgt dafür, dass er scheinbar direkt in die Kamera sieht, um seine Emotionen auszudrücken.

Dann nutze ich einen der vielen verfügbaren Gesichtsausdrücke im Fotomodus und setze die Optionen in der Shutter-Abteilung ein, um alles außer Kratos unscharf zu machen. So ist er garantiert das erste, was man in meinen Bildern sieht.

TheFourthFocus

Gute Aufnahmen zu machen, kann eine echte herausfforderung sein, weil es immer darum geht, die Dynamik eines Moments einzufangen, sodass ein Bild die Geschichte davon erzählt, was passiert. Mit einer eingeschränkten Kamerareichweite müsst ihr deswegen oft nah an Gegner heran, um gute Fotografien zu machen – und eine gute Aufnahme kann auch mal wert sein, getroffen zu werden.

Ein größeres Sichtfeld kann euch helfen, die ganze Action in die Aufnahme zu bekommen und wenn ihr dabei die Kamera leicht bewegt, ist das ein nützlicher Trick, um das Gefühl von Bewegung oder Orientierungslosigkeit einzufangen.

TheFourthfocus

Wie immer solltet ihr auch darüber nachdenken, auf welcher Höhe die Perspektive liegt und einen Startpunkt finden, der es so aussehen lässt, als könnten Charaktere und Gegner einander sehen. So könnt ihr Action und Kampfaufnahmen noch glaubwürdiger und aktiver wirken lassen.

DotPone

DotPone

Das Setting in God of War Ragnarök ist perfekt für einige Aufnahmen!

Ihr habt eine vielfältige Auswahl durch die Neun Reiche, die ihr im Spiel besucht: von den feurigen Lavafeldern in Muspelheim bis zum paradiesischen Dschungel in Vanaheim.

Aber diese Level wurden von talentierten Entwicklern von Santa Monica lebendig gemacht und einfach nur mit der Kamera drauf zu halten und einen Schnappschuss zu machen ist nicht genug, sie euch zu eigen zu machen. Wenn ihr besondere Bilder machen wollt, solltet ihr den Blickwinkel ändern oder etwas weniger offensichtliches einfangen.

Ich denke, Landschaftsaufnahmen sind mit am komplexesten, weil ihr euch nicht auf ein bestimmtes Element konzentriert, sondern den Betrachter durch die gesamte Landschaft führen wollt.

Ich habe eine einfache Szene ausgewählt, die im Spiel selbstverständlich wirkt: Ein Boot, das am Ufer des Sees in Svartalfheim liegt. Ich habe mich für einen tiefen Aufnahmewinkel entscheiden und damit eine der weniger offensichtlichen Dinge im See fotografiert, wobei ich das Gebüsch im Vordergrund weichgezeichnet habe, um dem Bild mehr Tiefe zu geben.

TheFourthFocus

Es gibt in God of War Ragnarök eine ganze Reihe von wirklich beeindruckenden Landschaften, die schon für sich tolle Subjekte für Aufnahmen darstellen. Aber sie können auch nützlich sein, um euren Aufnahmen insgesamt ein anderes Gefühl zu geben.

Viele Orte zeichnen sich durch eine eigene spezifische Farbpalette aus und besondere Beleuchtung, sodass ein Porträt hier immer einen ganz eigenen Look hat. Ob es die warmen Farben in Ironwood oder die kühlen Töne in Niflheim sind – probiert unterschiedliche Orte für unterschiedliche Ergebnisse aus.

Das gleiche gilt auch für die Farbfilter, die ihr im Fotomodus einsetzen könnt und die ein gutes Mittel sind, die Farbtöne für ein Bild an jedem Ort anzupssen.

Verlasst euch hier nicht nur auf die Standardwerte sondern dreht die Intensität für subtilere Effekte runter – verlagert die Intensität und Sättigung, um zu kontrollieren, wie lebendig die Farben wirken. Hier etwas zu verändern, kann eure Aufnahme ganz besonders machen.

TheFourthFocus

DotPone

DotPone

Die Video-Game-Photography-Community wächst ständig! Jedes mal, wenn ein neues Spiel rauskommt, das einen Fotomodus mitbringt, machen mehr Leute aus der ganzen Welt mit. Das kann sich am Anfang unheimlich und überwältigend anfühlen und ihr fühlt euch vielleicht verloren.

Aber keine Sorge – wir haben den perfekten Führer für euren Einstieg in die Community.

Der erste Schritt ist ein Social-Media-Account auf einer Plattform nach Wahl: Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, Discord etc.

Dann müsst ihr nur noch den Hashtag #VirtualPhotography einsetzen und den Namen des Spiels – in diesem Fall #GodofWarRagnarok!

Denkt dran, eure liebsten Studios und Publisher-Accounts zu taggen, damit euer Post sicher von Mitgliedern der Community gesehen wird, die darauf eingehen können. Sehr ihr? Ganz einfach!