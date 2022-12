PM: Hinter den Kulissen von God of War Ragnarök: Danke an unsere Community (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den letzten Wochen haben euch die vielen Talente von SIE Santa Monica Studio in der spannenden Hinter den Kulissen-Serie einen tiefen Einblick in die jahrelange Arbeit an God of War Ragnarök geboten. Ihr könnt so viele interessante Details über die Entstehung der Geschichte, die neue Dimension der Kämpfe, die vielen Möglichkeiten der Barrierefreiheit, den monumentalen Soundtrack oder die Erschaffung der atemberaubenden Landschaften Vanaheims erfahren.

Jetzt ist es an der Zeit, den Blick hinter die Kulissen mit einem herzlichen Dankeschön an die Community abzuschließen: In der zehnten und letzten Episode dreht sich alles um euch, die großartigen Fans von Kratos und Atreus, die maßgeblich für den riesigen Erfolg von God of War Ragnarök gesorgt haben.

Schaut euch dieses fantastische Video unbedingt an, in dem die vielen begabten Menschen, die auf allen Ebenen an der Entstehung von God of War Ragnarök beteiligt waren, ihren Gefühlen freien Lauf lassen und erzählen, was eure Unterstützung während der Entwicklung und die Begeisterung für das Spiel für einen unschätzbaren Wert hatte. Hier einige der emotionalen Nachrichten, die sich direkt an euch richten.

Alle eure Tweets, Posts, Videos und Reaktionen geben uns die Energie, es noch besser zu machen, etwas wirklich Magisches zu erschaffen. Wir sind Fan der Fans!

Eure Begeisterung und Leidenschaft für das Spiel treiben uns an. Wir sind so dankbar, dass ihr eure kostbare Zeit unserer Arbeit widmet.

Danke fürs Spielen, danke fürs Zuhören und danke, dass ihr meine Melodien auf YouTube covert. Weiter so!

Was meinen Job so dankbar macht, ist der Aspekt, dass ich etwas erschaffen kann, mit dem sich so viele Menschen verbunden fühlen.

Ich möchte euch allen danken, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns wissen zu lassen, wie ihr euch fühlt und bei dieser außergewöhnlichen Reise gefühlt habt.

Hinter den Kulissen von God of War Ragnarök

