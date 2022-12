Feiertage-Verlosung 2022, 24.12.: God of War - Ragnarök

Eine göttliche Gewinnchance

PS4 PS5

Teaser Papa Kratos und sein Junge Atreus melden sich mit einer epischen Fortsetzung zurück und passend zur Jahreszeit geht es auch in Ragnarök sehr winterlich zu.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: 2K, Blizzard, Com4Gaming, EPOS, Iiyama, Nintendo, PLAION, Sony, Ubisoft und Twelve South.

Tag 1, 24.12.: God of War - Ragnarök

Anno 2018 kämpften sich der in die nordische Mythenwelt ausgewanderte Kratos und sein Spross Atreus in die Herzen der Spielerschaft. Nun bescherte das Santa Monica Studio von Sony den Fans die Rückkehr des göttlichen Vater-Sohn-Duos. Der Name ist Programm: Können die beiden Ragnarök verhindern oder ist es doch ihr Schicksal, beim Ende von Odin und seinesgleichen eine Rolle zu spielen? Das können Gewinner dieses Preises selbst herausfinden. Dank Sony könnt ihr die digitale Version von God of War - Ragnarök für PS4 und PS5 sowie eine XXL-Box mit Merch gewinnen. Letztere umfasst eine kleine Mjölnir-Replik, Schlüsselanhänger, Emaille-Tasse, Form für Axt-Eiswürfel, Notizbuch, T-Shirt (Größe L), Sticker und einer Stahlplatte mit dem Cover-Motiv. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 300 Euro. Wie in den Vorjahren auch gilt es aber eine Frage zu beantworten, um eine Chance auf den Gewinn zu haben.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Ähnlich wie im Vorgänger steht in God of War - Ragnarök eines Abends ein ungeladener Gast vor der Türschwelle von Kratos und Atreus. Und wenig später stößt wiederum der Vater dieses Gastes obendrein dazu. Wie lauten die Namen der Besucher?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in fast allen Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 1: God of War" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 6.1.2023 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.