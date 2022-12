PM: God of War Ragnarök durchgezockt? Wir haben Nachschub für euch! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jedes Abenteuer findet irgendwann mal sein Ende. Der Abspann läuft, die Mission ist erfüllt, der Endboss besiegt und plötzlich sitzt man da und stellt sich die Frage: Was jetzt? Vielleicht geht es euch ja gerade ähnlich, nachdem ihr God of War Ragnarök abgeschlossen habt. Die Geschichte mit Kratos und Atreus ist erlebt, alle Ecken der Neun Welten erkundet, doch man will sich noch nicht von den vielen Geheimnissen der nordischen Mythologie verabschieden.

Keine Sorge! Für Nachschub ist bereits gesorgt. Im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium warten nämlich zahlreiche Highlights auf euch, bei denen ihr ebenfalls in mythischen Welten unterwegs sein werdet. Damit fällt der Abschied von God of War Ragnarök eventuell nicht ganz so schwer. Um welche Spiele es sich dabei handelt, wollen wir euch hier präsentieren!

Wenn euch die Neun Welten von God of War so gut gefallen haben, dass ihr auf gar keinen Fall an etwas anderes denken wollt, dann dürfte der direkte Vorgänger von Ragnarök perfekt für euch sein. Im PS4-Spiel erfahrt ihr, wie die emotionale Geschichte von Kratos und Atreus in Midgard begonnen hat. Gemeinsam macht ihr euch auf den Weg, um den letzten Wunsch von Kratos‘ Frau Faye zu erfüllen: Ihre Asche auf dem höchsten Gipfel der Neun Welten zu verstreuen.

Im Verlauf eurer Reise werdet ihr viele der Gegenden besuchen, die ihr natürlich schon aus Ragnarök kennt. Und selbst wenn ihr God of War bereits vor einiger Zeit gespielt habt, kann sich ein Blick zurück durchaus lohnen. Viele Figuren und Ereignisse aus dem Vorgänger haben in der Fortsetzung nämlich eine wichtige Bedeutung.

Ihr übernehmt wieder mal die Rolle von Kratos, der sich nach einem Vorfall in Midgard dazu beschließt, seinen Sohn sicherheitshalber mit auf Reisen zu nehmen. Atreus ist im Vergleich zu God of War Ragnarök deutlich jünger und deshalb natürlich auch wesentlich unerfahrener im Kampf. Kratos möchte seinen Sohn deshalb auf die Zukunft vorbereiten.

Natürlich gibt es aber noch weitere Spiele, die sich mit der nordischen Mythologie befassen. Dazu gehört zum Beispiel auch Vikings – Wolves of Midgard. Im Action-Rollenspiel seid ihr erneut den Gefahren von Ragnarök ausgesetzt. Wie ihr euch gegen die Jötunn verteidigen wollt, bleibt ganz euch überlassen. Es stehen Schwerter, Bögen und verzauberte Stöcke zur Wahl, die ihr als Wikingerkrieger oder Schildmaid im Kampf einsetzen könnt.

Ganz im Stil von Titeln wie Diablo nehmt ihr es in der Top-Down-Perspektive mit Feinden in Midgard, Muspelheim, Niflheim und vielen weiteren Welten auf. Neben euren Waffen könnt ihr natürlich auch von mächtigen Fähigkeiten Gebrauch machen, die ihr während des Spiels freischaltet. Insgesamt vier Schwierigkeitsgrade warten nur darauf, von euch gemeistert zu werden. Dank des Online-Koop-Modus für zwei Spieler könnt ihr die Herausforderung auch zusammen bestreiten.

Mythische Welten erwarten euch auch in der Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim. Der bereits fünfte Teil der Reihe dürfte wohl zu den bekanntesten Rollenspielen des letzten Jahrzehnts gehören. Die Geschichte von Skyrim findet in der Provinz Himmelsrand statt. Euch steht der Besuch einer gigantischen Spielwelt bevor, in der ihr alles tun und lassen könnt. Diese Freiheit habt ihr natürlich auch im Kampf gegen eure Feinde, in denen ihr es unter anderem mit uralten Drachen aufnehmen müsst.

Die Welt von Skyrim bietet hunderte Waffen, Zauber und Fähigkeiten, die eure Spielfigur auf der Reise sammeln, herstellen und erlernen kann. Es liegt also ganz an euch, wie ihr all die Gegner ausschalten wollt. In der Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim, die ihr mit PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium zocken könnt, warten aber noch einige weitere Highlights auf euch.

Das Original aus dem Jahr 2011 wurde mit der Special Edition optisch in vielen Bereichen verbessert. Zudem sind alle Erweiterungen – Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn – im Spiel enthalten. Support für Mods und damit Zugriff auf eine große Auswahl weiterer Inhalte und Anpassungen ist ebenfalls dabei.

Wie schön die nordische Mythologie sein kann, zeigt Jotun: Valhalla Edition auf seine ganz besondere Art. Das Action- und Entdeckungsspiel vom Indie-Entwicklerstudio Thunder Lotus Games ist nämlich handgezeichnet. Auch in der Geschichte erwartet euch Abwechslung. In der Rolle von Wikingerkriegerin Thora müsst ihr diesmal die Götter überzeugen, um Valhalla zu erreichen.

Was ihr hier vielleicht wissen solltet. Thora ist im Spiel bereits gestorben und muss sich der Herausforderung nun im nordischen Fegefeuer stellen, wo verschiedene Gegner auf die Wikingerkriegerin warten. Besucht neun geheimnisvolle Orte und lernt mehr über das Leben und den Tod von Thora kennen. Unterstützt werdet ihr dabei von den Göttern der Wikinger, die euch mit besonderen Kräften verstärken, sowie einer mächtigen beidhändigen Axt, die sich in vielen Situationen als nützlich erweisen wird.

Hin und wieder werdet ihr in God of War Ragnarök an die frühere Vergangenheit von Kratos erinnert. Damals hat sich der Spartaner in der griechischen Mythologie, bei Vater Zeus und den Göttern des Olymps herumgetrieben. Mit einem Abo bei PlayStation Plus Premium habt ihr die Chance, auch in dieses Kapitel von Kratos zu blicken. Insgesamt vier Spiele – God of War HD, God of War II HD, God of War III Remastered und God of War: Ascension – warten hier auf euch.

Natürlich bietet der Spielekatalog von PlayStation Plus noch zahlreiche weitere Titel, die ihr auf PS5 und PS4 zocken könnt. Eine Übersicht findet ihr auf unserer Webseite. Natürlich sind die Kataloge auch direkt über eure Konsole abrufbar. Zuletzt haben wir im PlayStation Blog bereits verschiedene Shooter-Highlights und Spiele mit Marvel-Superhelden vorgestellt. Wie geht es für euch nach God of War Ragnarök weiter?