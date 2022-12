Breachway: Space-Deckbuilding-Roguelite erscheint 2023 bei Hooded Horse

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Hooded Horse hat gestern die Zusammenarbeit mit dem rumänischen Indie-Entwickler Edgeflow Studio bekanntgegeben. Gemeinsam soll deren erstes Spiel Breachway 2023 auf Steam veröffentlicht werden. Den Mini-Teaser-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Breachway wird ein taktisches Weltraum-Strategiespiel. Im Kern wird es ein roguelite deckbuilding-Spiel und sich an Spieler richten, die ihre Freude mit Titeln wie Slay the Spire (im Check) und FTL: Faster than light (im Kurztest) haben. In einer prozedural-generierten Galaxie führt ihr rundentaktische Gefechte, entscheidet euch für ein Schiff und baut es aus, heuert eine Crew an und levelt auf.

Victor Rubinstein, Lead Designer für Breachway, äußerte sich zur Zusammenarbeit wie folgt:

Während unserer Suche nach einem Publisher prüften wir verschiedene Optionen. Keine davon hat ganz unseren Vorstellungen entsprochen. Die Offenheit von Hooded Horse, ihr Vertrauen, die einfache Kommunikation und ihre Leidenschaft für Spiele wurde uns aber sofort klar und wir wussten, dass wir den Partner den wir suchten, gefunden hatten.

Zu den Key-Features von Breachway gehören:

Komplexes Schiffsupgrade-System

verschiedene taktische Möglichkeiten

Karty-Synergieeffekte

jedes Crew-Mitglied hat seine Eigenheiten, die auch in Begegnungen eine Rolle spielen

freischaltbare Schiffe und Fraktionen erhöhen den Wiederspielwert

je nach eurer Crew und den Entscheidungen, die ihr trefft, entwickelt sich eure Partie unterschiedlich; dabei müsst ihr auch immer wieder Entscheidungen in einer moralischen Grauzone treffen

Weitere Informationen zu Breachweay findet ihr auf der offiziellen Website, Twitter oder dem zugehörigen Discord-Server. Edgeflow Studio mit Sitz in Timisoara entwickelte in der Vergangenheit übrigens VR Training Software für bekannte internationale Firmen und arbeitete für Spiele wie Ember Sword zu.