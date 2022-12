PM: PS.Blog: Gewinner des Game of the Year 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Umfragen sind abgeschlossen, und eure Stimmen für das PlayStation Blog Game of the Year sind ausgezählt. Die Gewinner dieser Preise in 16 Kategorien wurden ausschließlich durch die Wahl der Spieler bestimmt. Ein Dankeschön an alle, die abgestimmt haben und – angesichts der genialen Spiele, die in den letzten 12 Monaten veröffentlicht wurden – ein paar echt schwierige Entscheidungen treffen mussten. Und natürlich bedanken wir uns bei allen Studios, deren Spiele dazu beigetragen haben, das PlayStation-Jahr 2022 zu definieren.

Kommen wir jetzt zu den Gewinnern.

Thor | God of War Ragnarök

Im Jahr 2022 mangelte es nicht an denkwürdigen Auftritten und ikonischen Figuren. Für jede Fan-Skizze von Elden Rings furchteinflößender Malenia gab es einen Katzenbesitzer, der in Strays Protagonisten Merkmale seines eigenen flauschigen Wohnungsgenossen fand. Und obwohl beide fesselnde Darstellungen ablieferten, mussten sich diese Meisterleistungen der Wucht – und Direktheit – eines Hammers geschlagen geben. Der Vater verlor gegen den Sohn und Thor legt Mjölnir nieder, um die Platin-Trophäe für den diesjährigen Best New Character Award emporzuhalten.

Katze | Stray

Odin | God of War Ragnarök

Malenia | Elden Ring

God of War Ragnarök

Das nächste Kapitel in der Geschichte von Kratos und dem Jungen Atreus fand bei vielen großen Anklang. Wir werden hier nicht auf Einzelheiten eingehen, um denjenigen, die die Neun Reiche noch erforschen, nichts zu verderben, aber mit Schicksalen, die in der Schwebe hängen, Entwicklungen, die unser Verständnis für unsere Lieblingscharaktere vertiefen, und Momenten, die uns den Atem stocken lassen, stellte sich Santa Monica Studio der wenig beneidenswerten Herausforderung, eine gefeierte Geschichte würdevoll und bombastisch fortzusetzen und sowohl spektakuläre als auch mitreißende Momente abzuliefern.

The Last of Us Part I

Elden Ring

Horizont Forbidden West

God of War Ragnarök

Alle Spitzenkandidaten in dieser Kategorie haben auf der PS4 und der PS5 Phänomenales geleistet. Call of Duty: Modern Warfare II wurde für seine nahezu fotorealistische Darstellung von Amsterdam gefeiert. Limgrave von FromSoftware war eine offene Welt, die ebenso schön wie gefährlich war. Die weitläufigen Landschaften von Guerrilla waren dicht gepackt mit üppigem Laub, epischen Schlachten von Maschinen und Sonnenuntergängen, für die wirklich jeder den Fotomodus einschaltet. Der Kategoriesieger God of War Ragnarök hat die neun Reiche auf beiden Konsolen hammermäßig in Szene gesetzt – ein wahrer Augenschmaus. Herzlichen Glückwunsch an Santa Monica Studio und die anderen Gewinner, bei denen uns immer wieder die Kinnlade herunterklappt.

Horizont Forbidden West

Elden Ring

Call of Duty: Modern Warfare II

God of War Ragnarök

Die Künstlerinnen und Künstler hinter den Top-Titeln des Jahres 2022 haben aus allen kreativen Rohren gefeuert. Wir haben unzählige Sehenswürdigkeiten bestaunt, vom blutroten Himmel und den verrottenden Drachen von Caelid in Elden Ring bis hin zu den geheimnisvollen Runen im sandigen Las Vegas von Horizon Forbidden West. Es war jedoch die Verschmelzung von Fotorealismus und mythischer Fantasie, mit der das Santa Monica Studio die Fantasie der PlayStation-Spieler eroberte. Das Entwicklerteam hat neun visuell unterschiedliche Reiche geschaffen, die die Auswirkungen des Fimbulwinter mit einzigartigem visuellen Flair darstellen. Ganz zu schweigen von den farbenfrohen Explosionen, die jeden von Angrbodas Nebenattacken unterstreichen und das Schlachtfeld in ein Kunstwerk verwandeln. Hut ab vor diesen talentierten Teams, die unvergessliche künstlerische Visionen für die besten Spiele des Jahres 2022 entwickelten.

Elden Ring

Horizont Forbidden West

Stray

God of War Ragnarök

Das dumpfe Geräusch einer aus der Luft gefangenen Axt. Das ferne, aber deutliche Heulen eines herannahenden großen Übels. Aufgeregte Gespräche aus einer nahe gelegenen Siedlung mischen sich mit dem ungleichmäßigen Brummen einer weidenden Herde von Maschinen. Erlebnisse, die Eindruck hinterlassen, ohne dass man die Quelle direkt sehen muss, Geräusche, die ein Bild heraufbeschwören, sobald man sie vernimmt. All diese Spiele waren für die Ohren genauso eine Pracht wie für das Auge, egal ob ihr auf eurer Reise innegehalten habt, um die Geräusche um euch herum aufzunehmen, ob der Nervenkitzel eines Kampfes durch ein großartiges Sounddesign noch verstärkt wurde oder ob ihr die Gefahr allein durch euer Gehör und die akustischen Hinweise wahrgenommen habt.

Elden Ring

Call of Duty: Modern Warfare II

Horizont Forbidden West

God of War Ragnarök

Während Kratos und Atreus im Verlauf von God of War Ragnarök eine engere Beziehung zueinander aufbauen, sorgt Bear McCrearys epische Musik in jedem Moment für Bombast und Feingefühl zugleich. Von atemberaubenden Action-Sequenzen bis hin zu intimen Momenten der Besinnung ist die Musik das schlagende Herz des Spiels. Die Fans haben auch den Klängen von “Elden Ring”, “The Last of Us Part I” und “Horizon Forbidden West” ihr Ohr und ihre tatkräftige Unterstützung geschenkt.

Elden Ring

The Last of Us Part I

Horizont Forbidden West

God of War Ragnarök

Santa Monica Studio hat mit God of War Ragnarök nicht nur ein Meisterwerk geschaffen, sondern dank der Anpassungsmöglichkeiten, die die über 70 barrierefreie Funktionen bieten, auch ein Lehrstück in Sachen Barrierefreiheit und inklusivem Design. Das Engagement des Teams für Barrierefreiheit hat dafür gesorgt, dass die neun Reiche für alle offen sind!

The Last of Us Part I

Horizont Forbidden West

FIFA 23

God of War Ragnarök

Der PS5 DualSense-Controller sorgt dafür, dass unsere Lieblingsspiele aus diesem Jahr ein noch immersiveres Erlebnis bieten. Seine adaptiven Trigger haben die Spannung eines Bogens in Horizon Forbidden West fühlbar gemacht und dem Arsenal von Call of Duty: Modern Warfare II sensorisch einzigartige Charakteristika verliehen. Dank des Lautsprechers und des haptischen Controller-Feedbacks wurden unsere Ohren in Stray mit Miauen verwöhnt und wir haben das haptische Gefühl von Pfotenkratzern erlebt. Ebenso großartig und an der Spitze dieser Kategorie ist God of War Ragnaröks hervorragende Nutzung dieser Möglichkeiten in jedem Aspekt seiner Geschichte. Das Feedback bei jedem Axthieb oder Faustschlag lässt uns förmlich in den Kampf eintauchen, während das feine Zittern beim Rutschen über unwegsames Gelände beim Erkunden der Welt euch noch tiefer in sie hineinzieht.

Horizont Forbidden West

Call of Duty: Modern Warfare II

Stray

Call of Duty: Modern Warfare II

2022 bot handfeste Möglichkeiten, online gegeneinander anzutreten oder sich mit Freunden und Fremden zusammenzutun, egal ob ihr gerne einen Ball kickt, rasende Autos überholt oder Headshots verteilt. Infinity Ward hat FPS-Fans in Modern Warfare II, dem Nachfolger von Modern Warfare (2019), wieder einmal mit erstklassiger Action begeistert. Modern Warfare II bietet mehr Möglichkeiten im Kampf, wie z. B. Schusswechsel im Wasser oder das Hängen an Vorsprüngen. Herausgekommen ist ein noch besseres “Call of Duty”-typisches Spielerlebnis mit einer spannenden Reihe von Waffen-Upgrades, die freigeschaltet werden können, und einfallsreichen neuen Karten, wie dem bunten Crown Raceway. Beim Design des Mehrspielermodus hat Infinity Ward seinen eigenen Rat befolgt und blieb extra cool.

Overwatch 2

FIFA 23

Gran Turismo 7

Call of Duty: Warzone 2.0

Die allermeisten aktuellen Spielefavoriten konkurrierten um den Hauptpreis, aber Call of Duty: Warzone 2.0 konnte sich dank der explosiven Nonstop-Action auf der neuen Insel Al-Mazrah als Spitzenreiter durchsetzen. Die neue Battle-Royale-Destination bietet eine Menge Abwechslung, egal ob ihr gerne im Steinbruch, im Hafen, auf dem Friedhof oder an einem der anderen einzigartigen Orte schießt und lootet. Warzone 2.0 mischt die erfolgreiche Formel auf – mit neuen Playlists für den Third-Person-Modus, durch den die Spieler ihre schwer gepanzerten Soldaten und das Chaos, das sie mit ihnen hinterlassen, endlich in einer neuen Perspektive erleben können. Glückwunsch an Activision und die talentierten Entwicklerteams von Call of Duty, die dafür gesorgt haben, dass sich Krieg … Krieg ständig verändert.

Fortnite

Final Fantasy XIV

Fall Guys

Gran Turismo 7

In der Kategorie Best Sports Game kämpften die Teilnehmer auf Feld und Straße um die Vorherrschaft, wobei vier Räder als Erstes die Ziellinie überquerten. Gran Turismo 7 wurde mit Platin ausgezeichnet und F1 22 sicherte sich Bronze, während sich FIFA 23 mit seiner beeindruckenden Beinarbeit auf dem Spielfeld knapp gegenüber NBA2K23 durchsetzte. Unabhängig von der endgültigen Platzierung wurden Sportfans im Jahr 2022 gut vertreten.

FIFA 23

NBA 2K23

F1 22

Stray

2022 war ein hervorragendes Jahr für Indie-Spiele. Sich zu einem Meister der Kampfkunst entwickeln, eine Legion niedlicher und lustiger Verehrer befehligen und ein Kartenspiel mit hinterlistiger Absicht auf den Kopf stellen – das waren nur einige der einzigartigen Erfahrungen, die ihr im vergangenen Jahr machen konntet. Dennoch war es die Erkundung einer dichten, verfallenden Metropole auf vier Pfoten, die die meisten von euch ansprach. Die Kombination aus perfekt inszenierten Katzenabenteuern (und Schabernack), Rätseln und einer fesselnden Sci-Fi-Geschichte und -Welt bescherte Stray den ersten Platz in dieser Kategorie.

Sifu

Cult of the Lamb

Inscryption

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Wenn es um Doppelvorstellungen geht, ist es schwer, der Verlockung eines Abenteuerspektakels in der Rolle von Nathan Drake und einer spannenden Eskapade mit Chloe Frazer zu widerstehen. Vielleicht war es euer erstes Mal mit dem Duo, vielleicht aber auch eine willkommene Gelegenheit, um ihre gefährlichen Abenteuer rund um den Globus noch einmal zu erleben: So oder so hat Uncharted: Legacy of Thieves Collection den ersten Platz in einer Kategorie voller Titel belegt, die wir unbedingt wieder spielen wollten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Life is Strange Remastered Collection

Stanley Parable: Ultra Deluxe

God of War Ragnarök

Großes Abenteuer war für viele Spieler das Herzstück ihres Lieblings-PS4-Erlebnisses im vergangenen Jahr. Die von den Spielern meistgewählten Titel waren Fortsetzungen bekannter Spiele oder neue Fan-Lieblinge und boten fesselnde Schauplätze voller Gefahren, Entdeckungen, faszinierender Charaktere und spannender Geschichten. Die neun Reiche, Limgrave, Forbidden West, Walled City 99 … alles Orte, denen man nicht widerstehen kann und in denen man sich nur allzu leicht stundenlang verlieren kann.

Elden Ring

Horizont Forbidden West

Stray

God of War Ragnarok

Third-Person-Action-Rollenspiele mit fesselnden Welten, charismatischen Darstellern und einem reichhaltigen Gameplay konnten die PS5-Spieler im Jahr 2022 ganz klar am meisten begeistern. Die ersten drei Plätze in dieser Kategorie werden von Third-Person-Abenteuern belegt, die eine zutiefst immersive Geschichte und Orte voller Geheimnisse bieten. Strays stimmungsvolle Sci-Fi-Fabel war zwar etwas kompakter, aber wenn sie einen erst einmal in ihren Bann gezogen hatte, konnte man unmöglich den Controller aus der Hand legen.

Elden Ring

Horizont Forbidden West

Stray

Hogwarts Legacy

Wenn ihr euch nicht entscheiden konntet, wem ihr eure Stimme geben sollt, seid ihr nicht allein. In der engsten Abstimmung der gesamten Liste tauschten die drei Spitzenkandidaten während des gesamten Abstimmungszeitraums ständig die Plätze. Am Ende siegten Zauberstäbe über Kettensägen und Klauen, denn Hogwarts Legacy setzte sich knapp vor Resident Evil 4 an die Spitze, während Marvel’s Wolverine um ein paar Tausend Stimmen zurücklag. 2023 scheint ein starkes Jahr für Spiele zu werden: Wo werden Hogwarts Legacy und Resident Evil 4 bei der Wahl zum Game of the Year im nächsten Jahr landen?

Resident Evil 4

Marvel’s Wolverine

Assassin’s Creed Mirage