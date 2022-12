Assassin’s Creed Codename Jade: Gameplay-Aufnahmen geleaked

iOS Android

Zu dem in Entwicklung befindlichen Assassin’s Creed Codename Jade sind neue Gameplay-Aufnahmen und die Charaktererstellung geleaked worden. In dem Mobile-Game, dass von Ubisoft in Kooperation mit Tencent entwickelt wird, könnt ihr anscheinend erstmals einen eigenen Charakter erstellen und diesen in das alte China schicken.

In den Aufnahmen sind auch Abschnitte der Geschichte, um die sich Assassin’s Creed Codename Jade drehen könnte, zu sehen. Die Xiongnu greifen das Dorf Yongning an und euer Held hilft dabei, es zu verteidigen und wird später einer Reihe NPCs vorgestellt, die in die Kämpfe mit der feindlichen Gruppe verwickelt sind. Den Videos zu Folge geht es irgendwann auch in die Stadt Yangzhou, um dort einige Missionen zu erledigen.

Wie alles aber tatsächlich zusammen hängt, wird in Zukunft aber nur Ubisoft verraten können, denn für die Veröffentlichung von Assassin's Creed Codename Jade ist bisher nur 2023 angepeilt. Ubisoft hat durch die Leaks auch vorerst die Anmeldung von Alpha-Testern deaktiviert.