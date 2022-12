Steam Deck: Valve Interview über Zukunftspläne und das Ecosystem

Linux

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die beiden Steam Deck-Designer Lawrence Yang und Pierre-Loup Griffais haben dem Internetportal The Verge ein längeres Interview grob neun Monate nach dem Launch des PC-Handheld gegeben. Sie sprachen über potenzielle Korrekturen bei der Hardware, Softwarefehler und Zukunftspläne.

Die Batterie soll bereits in den neuesten Revisionen nicht mehr so stark eingeklebt sein, so dass sie einfacher ersetzbar ist. Auch bezüglich des teils surrenden Lüfters hat der Zulieferer des lauten Lüfters inzwischen eine technische Lösung gefunden. Auch ein Softwareupdate, welches die Lüfterkurve optimiert hat, hat hier für Abhilfe gesorgt.

SteamOS soll zukünftig auch für Desktop-PCs nutzbar werden, aber neue eigene Steam Machines plant Valve aktuell nicht. Weitere Steam Desks sind in Planung, aber hier konzentrieren sich die angedachten Änderungen auf den Bildschirm und Batterielaufzeit. Ein Steam Deck 2 oder ein Pro - also neue Versionen mit höherer Leistung - sind aktuell nicht geplant. Diese sind aber für die Zukunft nicht ausgeschlosse, da Valve das Steam Deck als Multi-Generationen Projekt ansieht. Einen Steam Controller 2 würde Valve gerne möglich machen, aber hier scheinen die Pläne nicht sonderlich weit zu sein.

Rund um das Steam Deck arbeitete über die letzten zwei Jahre ein internes Hardwareteam von 20-30 Leuten. Zusätzlich bezahlt Valve mehr als 100 Entwickler aus der Open Source-Szene, um die Software von KDE, Mesa und Vulkan-Grafiktreiber sowie die Windows-Emulationsschicht Proton weiterzuentwickeln.

Softwareseitig gibt es mehrere Initiativen für Verbesserungen. So wird an einem verbesserten Audio Mixer gearbeitet, mit dem gleichzeitig geöffneten Apps, beispielsweise einem Spiel und einem Chat-Programm, verschiedene Lautstärken zugeordnet werden können. Neue Bluetooth-Einstellungsmöglichkeiten sollen die bei einigen Kopfhörern auftretenden Lags verhindern. Auch über in der Community teilbare Power-Settings wird nachgedacht.

Mit dem Dynamic Cloud Sync-Feature hat Valve bereits eine Möglichkeit eingeführt, dass Spielstände auch im Sleep-Mode des Steam Decks mit der Cloud synchronisiert werden. So soll ein nahtloser Übergang zwischen dem Handheld und einem Desktop PC-möglich sein. Ob ein konkretes Spiel dieses Feature auch unterstützt bleibt jedoch den Entwicklern überlassen, Valve macht es nicht zur Anforderung für die Steam Deck-Verifizierung.

Aktuell wird auch die Unterstützung für ursprünglich aus dem Mobile-Bereich kommende Spiele mit reiner Touchbedienung durch den Steam Shop überlegt. Das vollständige Interview haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.