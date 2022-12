Fortnite: Epic Games zahlt halbe Milliarde US-Dollar in FTC-Vergleich

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die US-Behörde für Verbraucherschutz und Wettbewerbsüberwachung Federal Trade Commission (FTC ) hatte gegen Epic Games geklagt. Anlass waren zwei Fälle der Verletzung geltender US-Gesetze zum Schutz von Kunden sowie insbesondere Minderjährigen in Fortnite. Nun einigten sich die Parteien außergerichtlich auf eine Zahlung in Höhe von 520 Millionen US-Dollar seitens des Softwareunternehmens.

Die erste Anschuldigung schlägt sich mit 275 Millionen US-Dollar nieder. Dabei geht es um einen Verstoß gegen das US-Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet (COPPA): Epic Games hat laut FTC Daten von Spielern gesammelt, die jünger als 13 Jahre alt waren, ohne dass Erziehungsberechtigte informiert wurden. Dazu wurde auch bei Spielern dieser Altersgruppe der Sprach- und Text-Chat standardmäßig in den Einstellungen aktiviert.

Der zweite Vorwurf beinhaltet die Nutzung von manipulativen Design-Praktiken, sogenannten “Dark Patterns”, die Spieler dazu bringen, unbeabsichtigte Käufe zu tätigen. Die FTC bezieht sich hierbei unter anderem darauf, dass es in Fortnite besonders einfach sei, Objekte im Shop zu kaufen, statt sich eine Vorschau anzeigen zu lassen. Die Rückgabeoption und Erstattung bei einem Fehlkauf seien dagegen versteckt und hart zu finden. Zusätzlich seien Beschwerden gegen diese Praxis ignoriert worden und ebenso wären Spieler gesperrt wurden, die ihre Zahlung über ihren Kreditkartenanbieter widerrufen hätten. Um diesen Vorwurf beizulegen, zahlt Epic Games 245 Millionen US-Dollar an die FTC. Die Behörde will diese Summe einem Topf zuführen, bei dem Kunden eine Rückerstattung beantragen können, die in der Zeit zwischen 2017 und 2022 von irrtümlichen Käufen in Fortnite betroffen waren.

Laut Kotaku hat Epic Games im Zuge der Ermittlungen diverse Praktiken geändert, die dem Entwickler zufolge auf unbeabsichtigte Einstellungen zurückzuführen seien: ​​

Automatisches Speichern von Zahlungsmethoden

Einkäufe per einmaligem Knopfdruck

Deaktivieren von Konten, die Rückerstattungen für betrügerische Einkäufe verlangen

Mangel an Self-Service-Rückerstattungen

Keine Ausgabenlimits für Spieler unter 13 Jahren

Epic Games äußert sich zu dieser Einigung im eigenen Blog. Darin gibt sich das Unternehmen geläutert. Demnach wolle man in Zukunft an vorderster Front in Bezug auf den Verbraucherschutz stehen. Die Spielebranche sei ein Ort schnelllebiger Innovationen, sowie steigender Erwartung durch die Spieler und kein Entwickler möchte mit einem Titel an der gleichen Stelle stehen wie Epic Games in diesem Fall. Weiter heißt es:

Der alte Status Quo in Sachen In-game-Handel und Privatsphäre hat sich gewandelt und viele Praktiken von Entwicklern sollten neu bewertet werden. Wir teilen die grundlegenden Prinzipien von Fairness, Transparenz und Privatsphäre, die von der FTC durchgesetzt werden.

Die FTC-Vorsitzende Linda M. Khan teilte zum Urteil mit:

Wie unsere Beschwerden vermerken, hat Epic Games in die Privatsphäre eindringende Standardeinstellungen und irreführende Schnittstellen verwendet, die Fortnite-Benutzer, einschließlich Teenager und Kinder, ausgetrickst haben. Der Schutz der Öffentlichkeit und insbesondere von Kindern vor Online-Privatsphärenverletzungen und 'Dark Patterns' hat für die Kommission höchste Priorität, und diese Durchsetzungsmaßnahmen machen den Unternehmen deutlich, dass die FTC gegen diese rechtswidrigen Praktiken vorgeht.



Die FTC machte erst kürzlich bereits Schlagzeilen, weil sie eine kartellrechtliche Klage gegen Übernahmepläne von Microsoft für Activision Blizzard einreichte.