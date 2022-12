PM: Dinosaurier treffen im neuen Monopoly Madness DLC ein (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 Android

Düsseldorf, 19. Dezember 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der Dino City DLC für MONOPOLY Madness, das Videospiel, das das legendäre MONOPOLY neu erfindet, ab sofort verfügbar ist. Außerdem steht eine Demo für neue Spieler:innen bereit, um einen Vorgeschmack auf das unterhaltsame Chaos zu bekommen.

Im neuen Dino City DLC bricht der Wahnsinn im Dschungel aus, wenn Spieler:innen gegeneinander antreten, um Geld, Lava und Knochen zu sammeln, um damit Grundstücke zu kaufen und sie zu verbessern. Wenn sie Gemeinschaftskisten öffnen, können sie zudem neue Power-Ups nutzen und viel Chaos verursachen, indem sie beispielsweise auf einem Ankylosaurus reiten und in ein Gebäude krachen oder fleischfressende Pflanzen auf ihre Mitspieler:innen schleudern. Geldgierige Mogule müssen stets auf der Hut sein! Jeden Moment könnte ein Raptor oder T-Rex auftauchen. Spieler:innen können die Straßen von Dino City entweder offline oder online mit Freunden in allen Spielmodi genießen.

Zusätzlich zu den neuen Arenen führt Dino City zwei neue Charaktere ein, darunter das süße Höhlenkind und den abenteuerlustigen Dodo. Zwei neue exklusive Hüte, die Spieler:innen tragen können, sind ebenfalls im Dino City DLC enthalten.

Ab heute bietet die MONOPOLY Madness-Demo die Möglichkeit, durch die Straßen von Monopoly City zu streifen. In der Demo-Version kann man aus zehn spielbaren Charakteren (20 in der Vollversion) seine Figur wählen. Das Tutorial und der Story-Modus können offline neben anderen lokalen Spieler:innen oder der KI in zwei der vier verschiedenen Umgebungen des vollständigen Spiels ausprobiert werden.

MONOPOLY Madness ist für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4, PlayStation®5,* Nintendo SwitchTM sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store erhältlich. Spieler:innen können auch Ubisoft+ auf PC und Amazon Luna abonnieren.**

Winter Sale im Ubisoft Store ​Bis zum 5. Januar 16:00 Uhr läuft der Winter Sale im offiziellen Ubisoft Store, in welchem eine Vielfalt des breit gefächerten Sortiments um bis zu 75 % rabattiert ist. So ist beispielsweise während des Winter Sale die Standard Edition von MONOPOLY Madness um 67 % auf 9,90 € reduziert. Zudem kann man sich mit dem Code „HOLIDAY22“ nochmals 10 € Rabatt auf den Warenkorb sichern, sofern dieser den Warenwert von 20 € überschreitet*. Dabei können auch verschiedene Spiele kombiniert werden.

