Montagmorgen-Podcast #472

Teaser Es begrüßen euch bei diesem letzten MoMoCa das Jahres 2022 Hagen und Jörg mit Antworten auf eure Fragen, Stream-Vorfreude und manchmal entgleisendem Kopfkino.

​​​​​​Jörg und Hagen stimmen sich auf den Twitch-Event am Dienstag ein, denken an gar nicht besinnliche GG-Inhalte am Wochenende und ihre ersten Spielerlebnisse zurück, lassen ihrer Fantasie manchmal zu viel freien Lauf und beantworten jede Menge eurer Fragen.

Die Timecodes dieser Folge