Diablo 4: Sammler-Edition mit viel Inhalt aber ohne Spiel

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Sammler-Editionen bei Veröffentlichungen von Acitivision Blizzard sind seit Jahren in den Regalen zu finden. Auch für Diablo 4 ist eine Edition für Sammler und Liebhaber angekündigt. Diese beinhaltet eine Kerze der Schöpfung, ein Okkultes Mousepad, eine Stoffkarte von Sanktuario, eine Anstecknadel der Horadrim, das Diablo 4 Collectors-Edition-Artbook, zwei mattierte Kunstdrucke und kein Diablo 4.

Das Hack-and-Slay-Rollenspiel fehlt in der Sammler-Edition komplett und anscheinend ist das auch im Blizzard-Gear-Shop, der hauptsächlich Merchandise-Artikel führt, so vorgesehen. Über der Auflistung der Inhalte verweist die Artikelbeschreibung nochmals darauf, dass kein Spiel inbegriffen ist. Ein Exemplar von Diablo 4 gibt es über die Diablo-Website separat. In der Sammler-Edition von World of Warcraft: Dragonflight, erschienen Ende November, war hingegen noch ein Key für das aktuelle Kapitel des MMO-Rollenspiels verfügbar.