Spieleveteranen-Podcast #299: Zeitreise 12/2022, 2002, 1992

Der Heftkader wandelt sich

Teaser Durch die nahende Jahresendrunde ist diesmal die Zeitreise ausnahmsweise exklusiv für Patreons der Spielveteranen. Doch auch eine inhaltliche Änderung macht die Folge besonders.

Nächste Woche steht die Jahresendrunde an, weshalb die Zeitschriften-Zeitreise auf diese Patreon-exklusive Episode vorgezogen wird. Vor 30 Jahren begann mit Ausgabe 1/1993 die PC-Player-Ära und wir haben den passenden Interview-Einspieler auf Lager, in dem sich auch Boris Schneider-Johne zu Wort meldet. Beim Blättern durch die Jahrzehnte stoßen wir auch auf voxelige Hubschrauber (1993), rivalisierende Fußballmanager (2003) und wahnsinnige Open-World-Shooter (2013). Wie immer gibt es vor dem Hauptteil ein reichhaltiges aktuelles Programm an Branchen-Neuigkeiten, jüngsten Spielerfahrungen und einem Griff in den Hörerpoststapel.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 50-2022 (#299) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 2:00:05 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

0:03:07 Gemischte News: Ankündigungs-Reigen bei den Game Awards, Langfinger klauen Laster mit Evercade-Konsolen, Nintendo lässt eine Zelda-Dokumentation verschwinden, Jeff Minter macht eine Neuauflage des Atari-Automaten Akka Arrh.

0:25:24 Was haben wir zuletzt gespielt? Warhammer 40.000 - Darktide, Company of Heroes 3 (Preview), Chained Echoes.

0:38:20 Hörerpost von Florian Zimmermann.

0:42:00 Zeitschriften-Zeitreise: Dezember 2012, 2002, 1992

0:42:25 Gamestar 1/2013 und GamersGlobal, u.a. mit Far Cry 3, Hitman Absolution, Giana Sisters - Twisted Dreams und Micky Epic 2.

1:01:49 GameStar 1/2003, u.a. mit Gothic 2, James Bond 007 - Nightfire, Anstoss 4 und Fussball Manger 4.

1:24:15 Die Power Play 1/1993 überlässt zum Großteil der PC Player 1/1993 das Feld. Wir fügen Ausschnitte eines Interviews ein, das Christian Genzel mit Boris Schneider-Johne und Heinrich geführt hat (für noch mehr PC-Player-Rückbesinnung empfehlen wir Spieleveteranen-Podcast 108). Zu den Spieletests dieser Ausgabe gehören Comanche, Car and Driver und King’s Quest VI.