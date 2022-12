Final Fantasy Pixel Remaster für Switch und Playstation 4 angekündigt

PS3 Wii WiiU 3DS PSVita PSP iOS Android NES andere

Zum 35sten Geburtstag der Final-Fantasy-Reihe hat Square Enix Final Fantasy Pixel Remaster für Playstation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Erscheinen wird die Spiele-Kollektion im Frühjahr 2023 und beinhaltet Final Fantasy bis Final Fantasy 6 als digitale oder physische Version. Die Rollenspiele mit den Pixel-Helden werden auch einzeln für beide Plattformen verkauft und sind über den Square-Enix-Shop vorbestellbar.

Außerdem wird die Kollektion in limitierter Auflage als physische Box mit weiteren Inhalten verfügbar sein. Neben Final Fantasy bis Final Fantasy 6 sind zwei Vinyl-Platten mit Musik aus den Rollenspielen dabei, ein Pixel-Artbook, acht Figuren in Pixel-Optik und eine Jubiläums-Box mit Goodies. Square Enix hat in der Ankündigung darauf verwiesen, dass die Auflage der Kollektion sehr gering ist und derzeit ist im Shop nur noch die Collectors-Edition zum Vorbestellen für die Switch verfügbar.