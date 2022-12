Wer hat an der Uhr gedreht?

Teaser In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir wissen, wann ihr so richtig mit dem Hobby in Berührung kamt.

Wir wissen, hier auf GamersGlobal finden sich viele in der Community, die das Hobby der Computer- und Videospiele schon lange begleitet. In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir gerne wissen, wie lange schon?

Tragt unten in der Umfrage ein, in welchem Jahrzehnt ihr ungefähr zum Spieler geworden seid. Nicht ungewöhnlich ist dabei, dass man in gewissen Phasen seines Lebens den Bezug zum Hobby teils oder sogar ganz verloren hat. Ergänzt also gerne eure Antwort, wann alles begann, in den Kommentaren mit Anekdoten eurer "Zivilisationsbrüche". Vielleicht hat euch ja ein ganz bestimmtes Spiel wieder stärker vor den Bildschirm gebracht?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr in der unten eingebundenen Umfrage abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.