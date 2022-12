DCS World: Großes Update bringt viele Verbesserungen und Black Shark 3

PC

Am 16. Dezember veröffentlichte Eagle Dynamics ein umfangreiches Update, das neben kleineren Bugfixes auch konkrete, umfangreichere Verbesserungen für die Flugsimulation DCS World enthält. Das Update bringt Echtzeitbeleuchtung auf die Persian Gulf Map, was vor allem Flüge in der Dämmerung und nachts noch eindrucksvoller machen wird. Testen könnt ihr das Ganze dann direkt in der neuen Rise of the Persian Lion II-Kampagne für die F/A-18C Hornet, welche es separat zu erwerben gibt.

Die größte Neuerung für Helikopterpiloten dürfte jedoch die Veröffentlichung des Black Shark 3-Moduls sein. Eagle Dynamics haben ihr ältestes Modul grundlegend überarbeitet und mit einem neuen 3D-Modell ausgestattet. Doch das Upgrade (Black Shark 2-Besitzer können das neue Modul für rund zehn Euro kaufen, für Erstkäufer liegt der Preis bei Steam bei 68,21 Euro) bringt nicht nur kosmetische Veränderungen: Die neue Version des Ka-50 besitzt mehr Waffenaufhängungen, die Möglichkeit Luft-Luft-Raketen einzusetzen sowie ein Raketenwarnsystem, das auf Wunsch automatisch Gegenmaßnahmen auslöst.

Doch auch schon länger bestehende Module kommen nicht zu kurz: Die AJS-37 Viggen bekommt mit dem Update ebenfalls eine Überholung, sowohl was das 3D-Modell, als auch Systeme und Waffen angeht. Jetzt erzeugen eure Flugmanöver realistischerweise Wasserdampf auf der Flügeloberseite, wenn ihr entsprechend hart fliegt, womit die Viggen nun ähnliche optische Effekte wie neuere Module (zum Beispiel die F-16C Viper) zu bieten hat.

Eagle Dynamics hat sich außerdem zum Thema Multithreading geäußert: Aktuell wurde die Engine so überarbeitet, dass mehrere Kerne der CPU nutzbar werden. Dies sorgt für mehr Performance, gerade in Missionen mit vielen Objekten, wie es vor allem im Multiplayer der Fall ist. Die Änderungen befinden sich schon in der internen Testphase und sollen im nächsten Jahr, also 2023, veröffentlicht werden.

In dem unten eingebetteten, englischsprachigen Video des YouTubers Growling Sidewinder könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom neuen Black Shark und seinen Funktionen machen.