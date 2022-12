Spiele-Check von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf eurer Reise durch das Weltall beeinflusst ihr häufig aktiv, wie sich die kleinen Geschichten weiter entwickeln.

Eine beschwerliche Reise

Forschungspunkte benötigt ihr zur Entdeckung neuer Technologien und Gebäude sowie zur Vebesserung der Vorhandenen.

Prächtig inszenierte Science-Fiction

Auf der strategischen Sternenkarte sucht ihr nach Ressourcen sowe Orten Quests. Außerdem koordiniert ihr hier die Aufgaben eurer Bergbau-, Transport- und Forschungsschiffe.

Zu schablonenhaft, langatmig und schwer?

In Sektor 3 wandelt die Fusionsstation bereits Eis in Wasser um. Perfekt um meine Nahrungsmittelproduktion um Getreidefelder zu ergänzen.

Fazit

Aufbauspiel für PC

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 34,99 Euro

In einem Satz: Science-Fiction-Aufbauspiel mit knackigen Survival-Elementen.

In dem Aufbauspielbegebt ihr euch mit der Raumstation Tiqqun auf die Suche nach einer neuen Heimat. Um eurer mitreisenden Bevölkerung ein möglichst gefahrloses Dasein zu bieten, baut ihr die Tiqqun unterwegs immer weiter aus, erzeugt Nahrung, schafft Ressourcen ran und errichtet neue Produktionszweige. Nebenbei fordern die Passagiere, dass ihr wegweisende Entscheidungen zum Leben auf der Tiqqun trefft - deren Auswirkungen oft nicht abschätzbar sind. Eine Menge Survival-Gepäck, an dem sich Ixion mitunter verhebt. Geduldsame aber belohnt es mit vielen kleinen Spielfreuden.Ixion ist im Grunde ein Survival-Aufbauspiel mit mehreren kniffligen Systemen. Damit die Tiqqun nicht zerbricht, benötigt ihr jeden Zyklus – so nennen sich die Runden in Ixion – ausreichend Legierung zur Instandsetzung der Hülle. Eure Siedler verlangen nach Wohnraum, Nahrung sowie Arbeitsbedingungen ohne Mehrarbeit und Überstunden. Gewährleistet ihr dies nicht, kommt es zu Obdachlosigkeit, Hunger, vermehrt zu Un- und schlimmstenfalls Todesfällen. Was wiederum das Vertrauen in eure Führungsqualitäten verringert. Sinkt das zu sehr, kommt es zur Rebellion.Eine weitere Schwierigkeit ist der begrenzte Bauplatz auf der Tiqqun. Diese ist in sechs Sektoren eingeteilt, wovon zu Spielbeginn nur einer aktiv ist. Zur Öffnung weiterer Sektoren benötigt ihr diverse Materialien sowie Arbeitskräfte, die anschließend dorthin abwandern. Neben der stetigen Anpassung der Versorgungslogistik steigt mit jedem geöffneten Sektor zudem die Rumpfabnutzung pro Runde. Das Erweitern der Tiqqun ist aber alternativlos, denn ihr erforscht stetig effizientere Technologien und weitere Gebäudearten, für die es Platz braucht.In Ixion bespielt ihr als Raumstations-Manager drei Ebenen: In der Innenansicht plant und baut ihr eure Station aus, hier spielt sich das Leben ab. Den Bau von Solaranlagen oder anderen Großprojekten gebt ihr in der Außenansicht in Auftrag. Die dritte Ebene ist die strategische Planetensystemkarte. Auf dieser erforscht ihr das aktuelle Sonnensystem, spürt mit Sonden Ressourcen auf und legt die Abbauroutinen durch eure Flotte fest. Nebenbei stoßt ihr hier auch auf Story-relevante Missionen und optionale Aufgaben.Warum ihr die Tiqqun durch das Weltall steuert, werde ich nicht verraten. Kein Geheimnis soll bleiben, dass ich die Art der Erzählung als gelungen bewerte. Es gibt einige schicke Zwischensequenzen, neue Aufgaben oder Ziele werden euch in komplett vertonten Nachrichten übermittelt - im Gegensatz zum Rest des Spiels allerdings nur in englischer Sprache. Die Inhalte der Story-Missionen, optionalen Nebenquests und Ereignisse auf der Tiqqun werden in Textboxen präsentiert, die vermitteln das Science-Fiction-Setting jedoch sehr gut.De Vertonung kann sich ebenfalls hören lassen: Die erwähnten Sprecher, den Soundtrack und die komplette Geräuschkulisse auf der Tiqqun finde ich klasse. Optisch überzeugt mich Ixion ebenfalls. Die Gebäude in der Innenansicht sind deutlich unterscheidbar sowie schön detailliert.So weit, so gut. Ixion plagt mich allerdings mit einigen Erschwernissen. Das Austarieren der Bedürfnissysteme (Versorgungssituation, Ressourcen- und Bevölkerungsmanagement) beschäftigt mich durchgängig. Und ich habe den Eindruck, dass es sich hierbei um ein sehr pedantisches, störanfälliges System handelt. Eines das, einmal aus dem Tritt gebracht, unreparierbar ist. Abwärtsspiralen konnte ich meistens nur durch das Laden eines alten Spielstands korrigieren. Ich rate deshalb zum regelmäßigen Speichern an „Kipppunkten“ – das hilft auch gegen unerklärliche Geschehnisse, aka Bugs.Nervig wurden regelmäßigen Leerlaufphasen im Spielablauf, die ihr meiner Meinung nach selten beeinflussen könnt. So sind Ressourcen nur begrenzt vorhanden: Allerdings weiß ich nicht, welche ich für Quest-Reihen benötige. Entdecke ich eine relevante Quest erst spät und habe das nötige Material schon für andere Projekte genutzt, bricht der Spielfluss komplett ein, während ich alles aus mickrigen Quellen zusammenkratzen und zum Zielort bringen muss.Zudem macht mir Ixion das Leben mit vielen Mechaniken und zufälligen Ereignissen gewollt schwer. Der Ressourcenmangel ist ein verlässlicher Begleiter, manche Forderungen meiner Bürger sind unerfüllbar, Bauprojekte und die Expansion in neue Sektoren erfordern Vorarbeiten, wie den Ausbau des Stromnetzes. Häufig ist „Learning by trial and error“ angesagt.Für diesen Spiele-Check habe ich 20 Stunden auf der Tiqqun verbracht, allerdings den ersten Versuch nach acht Stunden abgebrochen. Derzeit stehe ich im zweiten Run am Anfang des dritten Kapitels: Zufrieden blicke ich auf drei pulsierende Sektoren, meine Leistung beglückt die Bevölkerung (zumindest temporär). Bis hierhin lud ich allerdings auch mehrfach Spielstände, korrigierte meine Baureihenfolge und entschied mich demütig für kleinere Lösungen.Trotz des stellenweise erlahmenden Spielablaufs, vieler Fehlplanungen und manch frustrierenden Ereignisses macht mir Ixion großen Spaß. Es ist eine herausfordernde Angelegenheit, die Tiqqun trotz Platz- und Ressourcenmangels weiter auszubauen, meine Besatzung zu besänftigen und die Logistik am Laufen zu halten. Und es ist spannend, den Systemen mit meiner langsam wachsenden Raumflotte auf der Sternenkarte ihre Geschichten zu entlocken. Außerdem holt mich Ixion mit seiner Atmosphäre, der Art wie es seine Story erzählt, seiner Optik und Soundkulisse wirklich ab.