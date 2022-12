Battle Realms Zen Edition: Umfangreiches Update erschienen

PC

Battle Realms galt als Geheimtipp unter Echtzeitstrategen, war aber kein kommerzieller Erfolg. Der Chef-Entwickler Ed Del Castillo hat 2019 die Rechte am Spiel zurückerhalten und arbeitet seitdem mit einem kleinen Team an einer verbesserten Version. Diese als Zen Edition betitelte Version ist seit Dezember 2019 im Early Access auf Steam verfügbar. Kleinere Updates gab es in regelmäßigen Abständen, jetzt erschien mit einiger Verzögerung der große Patch mit der Versionsnummer 1.58.

Die auffälligsten Neuerungen betreffen die Technik: Der noch auf DirectX 7 basierende Renderer wurde komplett entfernt, der neue setzt auf DirectX 9. Die unterstützten Auflösungen reichen nur bis zu 4k, allerdings nicht in überbreiten Formaten. Dazu wurden Texturen durch hochaufgelöstere ausgetauscht und weitere Team-Farben hinzugefügt. Während der fast vierzehn Monate seit dem letzten großen Update wurde die Code-Basis weiträumig überarbeitet, um zukünftige Updates zu erleichtern. Im selben Zug wurden die KI und die Balance zwischen den Fraktionen verbessert, der Netcode vollständig auf Nutzung von Steam umgestellt, die Steuerung überarbeitet sowie zahlreiche Bugs behoben. Für die vollständige Liste sei auf das Changelog auf Steam verwiesen.

Die Zen Edition ist auf Steam verfügbar und enthält alle offiziellen Inhalte, einschließlich des Addons Winter of the Wolf. Einen Termin, wann der Early-Access-Status verlassen werden soll, gibt es noch nicht.