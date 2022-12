„WASD“: Metal-Band mit neuem Album mit Bezug zu PC-Spiele-Soundtracks

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Musik beziehungsweise die Soundtracks sind für nicht wenige von euch ein wichtiger Bestandteil von Computer- und Videospielen, wie zum Beispiel auch diese Plus-Galerie deutlich macht, in der zahlreiche Titel (Portal 2, Quake, Fallout, Dead Space und weitere) und unterschiedliche Musikgenres (Elektro, Industrial, Metal und so weiter) Erwähnung finden.

Für jene unter euch, die generell an Musik mit Bezug zum Spielehobby interessiert und zudem Fans der Progressive-Metal-Richtung sind, ist eventuell die Band WASD einen Blick wert, die sich selbst mit den Worten „ein Metal-Projekt, das sich von klassischen PC-Spiele-Soundtracks inspirieren lässt“ beschreibt.

Nach Alben wie „Stroggos Rising“ (Dezember 2017) oder „C​:​\​WINDOWS​\​MEDIA“ (Januar 2017) steht seit dem 16. Dezember das jüngste Album mit dem Titel „Escape“ zum Anhören respektive Kauf/Download bereit. Euch erwarten 14 Tracks, die allesamt einen Bezug zu einem bekannten Spiel aufweisen, angefangen bei Turrican und Space Quest 3, weiter zu World of Warcraft: The Burning Crusade bis hin zu Deus Ex oder auch Duke Nukem 3D und Dune. Die nachfolgende Liste umfasst alle Titel aus „Escape“ sowie die Direktlinks zu bandcamp.com, sodass ihr euch alle Tracks in voller Länge anhören könnt.

Sagt euch die Musik zu, könnt ihr „Escape“ für acht US-Dollar als digitale Ausgabe erwerben. Für den Betrag von 10 US-Dollar erhaltet ihr das Album als CD. Wer möchte, kann Titel zum Preis von einem US-Dollar auch einzeln erwerben. Weitere Informationen zur Band und deren Musik findet ihr auf deren Website sowie auf diveren Social-Media-Kanälen.

Beim abschließenden YouTube-Video handelt es sich um das im Jahr 2016 erschienene Album „Shift“, dessen Tracks inspiriert wurden durch Spiele wie Baldur's Gate, Diablo oder auch The Secret of Monkey Island – mit dem Zeitstempel des Letztgenannten startet die Aufnahme.