GOG.com: Winter-Sale läuft, Baphomets Fluch - Director's Cut geschenkt

PC Switch XOne PS4

Update vom 19.12.2022

Bis zum 22. Dezember 2022, 14:59 Uhr, könnt ihr euch im Winter-Sale bei GOG.com ab sofort das nächste Giveaway kostenlos sichern: Es handelt sich dabei um das Point-and-Click-Adventure Baphomets Fluch - Director's Cut (zum Test). Der Director's Cut enthält das originale Baphomets Fluch aus dem Jahr 1996 und erweitert den Titel um ein zusätzliches Kapitel aus der Sicht des Protagonisten Nico.

Originalmeldung

GOG.com hat am 12. Dezember seinen obligatorischen Winter-Sale 2022 gestartet, bei dem ihr bis 2. Januar 2023 mehrere tausend Spiele zu reduzierten Preisen erhaltet. Außerdem erwarten euch, insofern ihr euch bei GOG.com registriert, bis zum 30. Dezember 2022 einige Giveaways. Einsacken könnt ihr noch bis Montag, 19. Dezember, 15:00 Uhr, das Action-RPG King of Seas. In dem Titel kämpft ihr euch in der Iso-Sicht durch eine dynamische, prozedural generierte Piratenwelt. Einen Eindruck von King of Seas verschafft euch der Trailer am Ende dieser News.

Unter den zigtausend rabattierten Spielen lassen sich in der Kategorie Bestseller neben den üblichen Verdächtigen, wie das vieldiskutierte und bei GamersGlobal im Test höchstbewertete Open-World-RPG Cyberpunk 2077 (für 30.00 Euro, statt 59.99 Euro) sowie das gerade erst mit einem Nextgen-Update bedachte The Witcher 3 – Wild Hunt in der Complete Edition (für 10.00 Euro, statt 49.99 Euro), auch einige neuere Titel finden:

Ein Durchstöbern der einzelnen Kategorien können wir euch zwar nicht abnehmen, aber ein paar Titel seien noch erwähnt:

Zur Info: Alle Links in dieser News führen euch mit dem GamersGlobal-Partnerlink zu GOG.com. Nutzt ihr diesen bei euren Einkäufen, erhält GamersGlobal ein kleines monetäres "Dankeschön!" von GOG.com.