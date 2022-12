John Carmack verlässt Meta und steigt in neues KI-Startup ein

andere

John Carmack, legendärer Spieldesigner (Doom, Quake) und ehemaliger Programmier-Guru von id Software, zuletzt tätig als beratender CTO für VR-Projekte (Oculus) bei Mark Zuckerbergs in Meta unbenannten Medienkonzern, hat laut eigenen Angaben das Unternehmen verlassen. Dabei sparte er in einem veröffentlichten internen Memo nicht mit Kritik an den Arbeitsabläufen innerhalb der Firma und deren Effizienz. Carmack beschreibt die Prozesse in seiner Exit-Erklärung folgendermaßen:

Wir hatten eine lächerlich große Menge an Menschen und Ressourcen zur Verfügung, aber wir haben uns ständig selbst sabotiert und unsere Energien verschwendet. Das kann man nicht beschönigen. Ich denke, unsere Organisation hat gerade mit der Hälfte der Effektivität gearbeitet, die mich glücklich gemacht hätte. Es war ein Kampf für mich. Ich hatte zwar eine Stimme auf höchster Ebene, man könnte also denken, ich müsste in der Lage gewesen sein, Dinge zu bewegen, aber ich war offensichtlich nicht überzeugend genug. [...] Ein guter Teil der Dinge, über die ich mich hier beschwere, hätten sich sicher nach ein oder zwei Jahren in meinem Sinne verändert und darauf wies auch einiges hin, aber leider war ich nie in der Lage, dämliche Sachen im Keim zu ersticken, bevor sie Schaden anrichten konnten oder derart eine Richtung vorzugeben, dass sich ein Team auch tatsächlich daran halten könnte. Ich denke, mein Einfluss an den Rändern war positiv, aber nie die treibende Kraft.

Carmack, der seit 2013 an VR-Projekten gearbeitet hat – ein Jahr zuvor hatte der umstrittene Entwickler Palmer Luckey die Firma Oculus, später Reality Labs gegründet – bekam nach der Übernahme durch Facebook 2014 seine einflussreiche Stellung im Meta-Konzern. Nun sieht er aber seine "VR-Dekade" zu einem Ende gekommen.

Nach seinem Ausscheiden will der Technik-Enthusiast die volle Aufmerksamkeit in sein eigenes neues KI-Startup Keen Technologies stecken. Dort wird er mit Partnern und einem Startkapital von 20 Millionen US-Dollar im Bereich künstlicher Intelligenz forschen und entwickeln, die sich anders als die herkömmlich bekannte KI in Computerspielen, Software, Autos oder der Industrie, mehr an direkten menschlichen Aufgaben orientieren soll.

Abschliessend gab sich Carmack jedoch optimistisch: „Genug gejammert. Ich habe es satt zu kämpfen und muss jetzt mein eigenes Startup leiten. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Schlacht noch zu gewinnen ist."